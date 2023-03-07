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非法攬客代辦國籍歸化 移民署：開罰20萬元起跳

中央社／ 台北7日電

移民署今天表示，移民服務業屬特許經營，須以公司型態申請許可並領取註冊登記證才能提供移民服務，在網路社群違規提供「有償」移民服務者，將依法處以20萬至100萬元罰鍰。

移民署今天透過新聞稿指出，隨著新住民移居台灣人數漸增，許多人利用臉書（Facebook）網路社群平台成立同鄉交流社團分享生活資訊，甚至還張貼工商服務的訊息。

移民署表示，專勤隊近日網路巡查發現，有新住民在臉書社團張貼代客辦理國籍歸化或放棄原國籍的服務，同時主打「收費低廉」及「幫你省車馬費」等訴求，吸引同鄉客戶上門尋求代辦服務，但此舉已違反入出國及移民法相關規定，將依法開罰。

有關移民服務業，移民署指出，屬於特許經營，須以公司型態向移民署申請許可並領取註冊登記證，才能提供移民服務，項目包括代辦居留、定居、永久居留或歸化業務等。

若未取得特許資格卻在網路社群提供「有償」性質移民服務，移民署表示，屬於違規行為，若經查證屬實將依違反入出國及移民法，處新台幣20萬元至100萬元罰鍰，並且會按次處罰。

移民署指出，新住民抵台後，若要辦理居留、定居、永久居留或是國籍歸化等程序，都可致電或親臨各直轄市、縣（市）的移民署服務站，或撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線1990免付費專線諮詢。

移民署 新住民

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