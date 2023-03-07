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留學生掏千萬赴美念書卻從未上過課 留學代辦得賠1456萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鍾姓女子幫林姓、徐姓台灣學生安排至美國留學，林、徐兩人的父母前後付出1863萬餘元，結果孩子在美國居住多年，卻從未到鍾女口中的名校上過課，鍾女被雄檢依詐欺罪起訴，民事部分，林、徐兩留學生及家長向鍾女求償，高雄地方法院審結，今判鍾女要賠償兩留學生1456萬餘元。

判決指出，鍾女父母（雄檢處分不起訴）與林姓、徐姓留學生父母都是扶輪社友，鍾女自稱是舊金山州立大學顧問，可以協助林姓、徐姓社友的子女到美國就讀大學，攻讀舊金山州立大學碩士學位，兩名學生父母親愛子心切，先後讓兒子搭機遠赴美國逐夢。

2011年，徐姓富商的女兒先到美國，按照鍾女安排，以每月1000元美金（約合台幣3萬元）租屋，接著鍾女謊稱學校已開課，向徐女父親收取學費，收完學費後，又以學生人數不足，沒辦法開課等理由，讓徐姓留學生繼續等候。

林姓富商的兒子2014年底也循同樣模式抵達美國，在鍾女安排下，林姓留學生的父母親前後掏出1365萬餘元交給鍾女，鍾也以各種理由拖延上課，再從林姓留學生父母口袋撈錢。

起初兩人疑惑怎麼赴美一陣子都沒辦法入學，鍾女卻能搬出各種理由解釋，還認為兩人程度低，安排至校外補習英文課程或到附近社區大學拿取學分，兩人父母親聽信鍾女，不斷掏錢支付各種留學開銷。

徐姓、林姓留學生待在美國多年，父母親掏出大把金錢，不僅沒取得舊金山州大的碩士學位，連該校的課程都沒上過一次，後來去函舊金山州大，校方回函才發現鍾女根本不是顧問，校方認為兩人遇到詐騙，請兩人尋求警方協助。

檢警調查時，鍾女雖稱從未保證能讓兩人順利錄取州立大學，還稱是兩名留學生成績太差，才沒有順利入學，但檢方根據鍾女與留學生父母的通訊、匯款紀錄，認定鍾女利用各種理由，讓兩名留學生父母頻繁匯款，綜合相關事證，依詐欺罪將鍾女起訴。

目前刑事部分仍在法院審理中，林姓、徐姓留學生父母另提民事訴訟，包含付出的補習費、學費、租屋費等各類開銷，合計向鍾女及牽線的父母親求償1863萬餘元。

高雄地院民事庭審理時，法官依據林姓、徐姓留學生提供的匯款單據，發現鍾女都是以「舊金山大學」為名要求兩人匯款，至於鍾女父母，因留學、匯款等事宜都是鍾女一人獨行，父母並未參與其中，則不用負連帶賠償責任。

法官綜合留學生、父母親請求金額，扣除部分開支後，判鍾女應賠償徐姓女留學生420萬2972元，徐女父親31萬5420元，林姓留學生1004萬6014元，合計1456萬4406元。

鍾姓女子幫徐姓、林姓留學生赴美求學，兩人卻從未錄取舊金山州大，今法院判鍾女應賠償1456萬4406元。圖／翻攝自舊金山州大網站。
鍾姓女子幫徐姓、林姓留學生赴美求學，兩人卻從未錄取舊金山州大，今法院判鍾女應賠償1456萬4406元。圖／翻攝自舊金山州大網站。

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