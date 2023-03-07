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「孩子在後車廂睡覺」小黃司機哀求乘客別檢舉、後座告示惹哭千人

男子錯誤卸除槓鈴釀禍重砸傷人 判拘役50天

中央社／ 台北7日電

歐陽姓男子進行槓鈴深蹲訓練時，未正確卸除槓鈴桿上槓片而擊中一旁健身的王姓男子，導致王男顱骨骨折。一審的士林地院今天依過失傷害罪判歐陽拘役50天，得易科罰金。可上訴。

士林地檢署起訴書指出，歐陽男子於民國109年6月10日下午5時許在台北市網球中心內附設體適能中心進行槓鈴深蹲訓練。

起訴書表示，歐陽男結束槓鈴深蹲訓練、卸下槓鈴桿的左側槓片時，導致槓鈴桿右側桿片的重量過重、翻轉180度，打中在深蹲架旁進行臥推訓練的王男，造成王男頭部開放性顱骨骨折併硬膜上出血，事後王男委由律師向歐陽男提出過失傷害告訴。

全案經士林地檢署檢察官現場勘查，發現深蹲架與臥推架的間隔距離僅約200公分；檢方並函詢中華民國健身運動協會確認卸除槓片正確方式，應是左右輪流卸除同重量的單片槓片。

檢方認定，歐陽男卸除槓鈴桿上的槓片時，疏於注意當時情形，並依據北市網球中心工作人員證詞、監視器畫面、診斷證明等證據，依過失傷害罪嫌將歐陽男起訴。

士林地方法院判決指出，歐陽男於使用完槓鈴桿後，未正確左右交互卸除槓鈴桿上的槓片，導致槓鈴桿向右翻轉180度，擊中旁邊的王男。

法官審酌歐陽男偵審時坦承犯行，犯後態度尚佳，事後多次與王男調解，但雙方就賠償金額未達成共識，因此依過失傷害罪判處拘役50天，得易科罰金。可上訴。

傷害罪 健身 骨折

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