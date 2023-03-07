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初選文宣刺傷手 國民黨市議員參選人挨告傷害

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前立委黃昭順助理莊為傑去年參與國民黨高雄市左營、楠梓區市議員初選時，被黃姓女子指控文宣品刺傷她的手指，黃女不滿對莊提告過失傷害，高雄地檢署偵查後，發現黃女的醫院診斷書記載「無明顯傷口」，且供詞前後不一，認定罪證不足，不起訴莊為傑。

第四選區左楠區原有8席議員，因人口增加，去年九合一大選議員席次新增1席，國民黨市議員除原有四席外，還有一席提名空間，有李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名5人登記參選，最後由白喬茵順利出線。

黃姓女子指控，去年莊為傑發放初選文宣時，沒有將訂書針利用膠帶或白膠包覆，害她拿到文宣後，遭外露的訂書針刺傷，黃女質疑莊為傑有疏失，對他提告過失傷害。

高雄地檢署偵辦時，莊為傑喊冤，稱黃女透過他的LINE官方帳號反應時，是說她的小朋友被刺傷，結果提告時又說自己被刺傷，前後說詞不一。

檢方根據黃女提供的文宣品照片，發現雖然訂書針沒有用膠帶、白膠包覆，但也看不出訂書針有尖銳、突出的地方，且黃女一開始向莊為傑反應時，確實是說小孩被刺傷，提告時卻說自己受傷，說法前後不一，也沒有提出具體實證。

檢方認為，莊身為市議員擬參選人競選事宜繁重，不可能事必躬親，文宣品裝釘不一定是他親手所為，且黃女的就醫院診斷報告，清楚記載「病患自述左手手指遭釘書機刺傷，目視無明顯傷口」，雖然黃女提出其他醫院診斷證明，但都與本案無關，因罪證不足，不起訴莊為傑。

黃姓女子指控莊為傑的文宣刺傷她的手指，檢方調查後認為黃女供述不一，不起訴莊為傑。圖／莊為傑團隊提供
黃姓女子指控莊為傑的文宣刺傷她的手指，檢方調查後認為黃女供述不一，不起訴莊為傑。圖／莊為傑團隊提供

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