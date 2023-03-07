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Uber司機下車買鹽酥雞被搶3400萬 四海幫大哥判10年逆轉無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

Uber鄧姓女駕駛受銀樓老闆委託開車收運3400萬元現金，3名搶匪趁女駕駛下車買鹹酥雞時持刀搶劫，其中有人被逮後咬出幕後主謀是四海幫分子、新加坡舞廳經營者郝廣民，一審依加重強盜罪判郝10年徒刑，二審逆轉判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

檢方起訴，2018年10月29日晚間8時許，鄧女接受睿森銀樓老闆涂誠文委託，開車載王姓女友一同陸續收運3400萬元現金，行經台北市中坡北路時，鄧女下車買鹽酥雞當宵夜，獨留女友在車內看管財物，被男子王璟澄、林東賢、劉馥增等人持刀搶劫，直接把車輛開走，事後郝廣民分給3人各100萬元，王、林被判刑9年、9年6月徒刑定讞；劉被檢方通緝中。

林在臉書抱怨「該給的沒給」，落網後咬出主謀是郝廣民，警方拘提郝到案，檢方起訴；郝廣民否認犯行，供稱他並未與其他3人共謀強盜，案發期間他都在舞廳內，也沒有分贓。台北地院一審依加重強盜罪判郝10年徒刑，並宣告沒收犯罪所得。

案經上訴，郝廣民否認犯行，二審認為，依照卷內證據無法認定郝親自參與犯罪，又僅憑林片面指述，不足以證明郝是強盜案主導者。

至於郝廣民是否主持分贓，林前後證述不一，其餘證人在法院審理時翻供，難認郝有主持分贓；另檢察官所舉其他證據都無法證明郝的犯行，因此撤銷原審有罪判決，二審改判無罪，判決被最高法院撤銷，發回更審。

更一審根據通聯譯文、證人說詞等卷證資料，認為無法證明郝廣民是本案幕後主使人，依檢方提出的證據，也不足以證明郝廣民和3人共謀加重強盜犯行，再度撤銷改判郝廣民無罪；最高法院認為更一審判決沒有違誤，駁回檢方上訴，郝廣民確定無罪。

郝廣民（右）。圖／聯合報系資料照片
郝廣民（右）。圖／聯合報系資料照片

強盜 搶劫 鹹酥雞 Uber

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