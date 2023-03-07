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落選里長拿4瓶高粱酒拜票賄選 認罪判1年10月緩刑3年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北淡水屯山里落選的里長候選人李永得，去年選舉前拿4瓶高粱酒向有投票權的里民拜票賄選。士林地方法院依對有投票權人行求不正利益，約其投票權為一定之行使，判處1年10月，緩刑3年，支付公庫10萬元，提供40小時義務勞務，褫奪公權3年。

判決指出，李永得是去年底九合一大選新北市淡水區屯山里1號里長候選人，去年10月底至11月初，為求順利當選，到具有投票權的4名里民家拜票，表明自己是里長候選人，向有投票權、無收賄犯意的里民及家屬交付每瓶560元的高粱酒，共4瓶，請求選民投票支持，以此行求賄賂，里民們未表示支持，李永得仍留下高粱酒後離開現場。

李永得到案承認賄選，原本辯稱高粱酒是用來支付租用牆面懸掛競選布條，最後坦承交付高粱酒是為了尋求里民支持，高粱酒在三芝區的雜貨店購買，每瓶560元。證人也稱，平常沒有特別交情，不曾一起喝酒，酒放在桌上不敢動用。

法院認定，選民未對李永得承諾投票，雖知道李永得招待高粱酒，但應無收賄意思，李永得給高粱酒行為尚屬在行求賄選階段，高粱酒是可用金錢計算的財物，為公職人員選舉罷免法投票行賄罪客體，認定違反選罷法第99條第1項對於有投票權之人行求不正利益罪，並因偵查中自白，減輕其刑。

法院審酌，被告對有投票權人行求賄賂，敗壞選風，使真正民主政治無以建立，所為應予非難，但考量犯後認罪態度良好，目前無業過往曾為零時工，月入不到1萬元等，依對於有投票權人行求不正利益，約其投票權為一定之行使，判處1年10月，緩刑3年，支付公庫10萬元，提供40小時義務勞務，褫奪公權3年，扣案高粱酒沒收，未扣案3瓶高粱酒沒收或追徵其價額。

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落選的里長候選人李永得，去年選舉前拿4瓶高粱酒向有投票權的里民拜票賄選，認罪獲緩刑。士林地方法院。圖／本報資料照片
落選的里長候選人李永得，去年選舉前拿4瓶高粱酒向有投票權的里民拜票賄選，認罪獲緩刑。士林地方法院。圖／本報資料照片

投票 李永得 賄選

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