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為9萬勒斃債主棄屍高雄茂林山區 凶手重判20年6月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄34歲男子林正立向蘇姓男子借了9萬元，林男依約每月要還3000元，但林還不出錢遭蘇男追討，前年12月15日下午4點多，蘇男現身向林男討債，林卻用細金屬線圈將蘇男勒斃棄屍茂林山區，高雄地院依強盜殺人、遺棄屍體等罪，重判林男20年半，今高等法院高雄分院宣判，維持一審刑度。可上訴。

林男在高雄大寮區一間拖板車公司工作，收入微薄，為了生計向蘇男（26歲）借了9萬元，協議林男每月要還3000元，後因林另有積欠他人款項，已無力繼續償還，頻頻遭蘇男追討欠債。

前年12月15日傍晚4時許，蘇男約林男討論後續還款事宜，雙方卻爆發衝突，林男撿起地上的金屬電線勒住蘇男脖頸，將蘇男勒死後，開著蘇男的轎車將人載往茂林山區棄屍，回到高雄仁武後，再轉搭計程車回到犯案地點，騎自己機車返回屏東住家。

蘇男失聯後，家屬上網貼文協尋，事隔5日，林男良心不安，跑到屏東縣警局自首，並帶警方指認棄屍與棄車地點，經蘇男家屬指認，確定為失聯多日的蘇男，法醫解剖發現蘇男身體上半部已經明顯腐爛，頸部有細金屬活結纏繞住，另有肋骨骨折等現象。

蘇男體格壯碩，兩人扭打卻命喪林男之手，高雄地院依殺人和遺棄屍體罪，分別判處林男有期徒刑20年和1年，合併執行刑20年6月，經上訴高雄高分院，合議庭今上午宣判，認為原審認事用法並無不妥，駁回上訴，維持一審刑度。

34歲男子林正立不滿遭蘇男催討債務，勒斃蘇男後，開著蘇男轎車前往茂林山區棄屍棄屍。圖/讀者提供
34歲男子林正立不滿遭蘇男催討債務，勒斃蘇男後，開著蘇男轎車前往茂林山區棄屍棄屍。圖/讀者提供
34歲男子林正立不滿遭蘇男催討債務，殺人棄屍被法院重判。圖/讀者提供
34歲男子林正立不滿遭蘇男催討債務，殺人棄屍被法院重判。圖/讀者提供

棄屍 殺人

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