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因在現場丟棄菸蒂 男子偷機車儀表板9年後被揪出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

37歲顏姓男子9年前騎機車經新營區，見許姓女子機車停放住處前，持螺絲起子，竊取機車儀表板一副後揚長而去，現場警分局鑑識小組在場採擷菸蒂，當時並無嫌犯DNA可供比對，事隔多年，警方重新比對出顏DNA相符，台南地院認他犯攜帶凶器竊盜罪處6月，可上訴。

檢警調查，顏於2014年2月22日1時37分許，騎乘機車行經新營區民宅前，見許女機車停放在該處，持可供作凶器使用的螺絲起子，竊取機車的儀表板一副，價值約3500元，得手後騎乘機車離去。

經許女報警處理，鑑識小組在該處採得顏丟棄的菸蒂送請鑑定，事後多年重新篩檢後，鑑定結果與他的DNA相符，因而查獲。

顏坦承不諱，經許女指述明確，又有監視器錄影畫面擷取、現場照片可供佐證，顏自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，顏因貪圖小利，而恣意竊取他人物品，欠缺對他人財產的尊重，犯罪後對其犯行坦承不諱，足見尚知悔悟等一切情狀，認他犯攜帶凶器竊盜罪處6月徒刑，可易科罰金。

鑑識小組在現場採擷丟菸蒂，追出9年前顏男偷機車儀表板犯行，台南地院認他犯攜帶凶器竊盜罪處6月徒刑，可易科罰金。圖／本報資料照
鑑識小組在現場採擷丟菸蒂，追出9年前顏男偷機車儀表板犯行，台南地院認他犯攜帶凶器竊盜罪處6月徒刑，可易科罰金。圖／本報資料照

DNA 台南 竊盜

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