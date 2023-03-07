因在現場丟棄菸蒂 男子偷機車儀表板9年後被揪出

37歲顏姓男子9年前騎機車經新營區，見許姓女子機車停放住處前，持螺絲起子，竊取機車儀表板一副後揚長而去，現場警分局鑑識小組在場採擷菸蒂，當時並無嫌犯DNA可供比對，事隔多年，警方重新比對出顏DNA相符，台南地院認他犯攜帶凶器竊盜罪處6月，可上訴。

檢警調查，顏於2014年2月22日1時37分許，騎乘機車行經新營區民宅前，見許女機車停放在該處，持可供作凶器使用的螺絲起子，竊取機車的儀表板一副，價值約3500元，得手後騎乘機車離去。

經許女報警處理，鑑識小組在該處採得顏丟棄的菸蒂送請鑑定，事後多年重新篩檢後，鑑定結果與他的DNA相符，因而查獲。

顏坦承不諱，經許女指述明確，又有監視器錄影畫面擷取、現場照片可供佐證，顏自白與事實相符，事證明確。