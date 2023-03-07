劉冠軍涉盜國安密帳 賣台積電20年股票追徵1.2億餘元犯罪所得
國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃，遭通緝22年。士林地檢署今指出，囑託行政執行署士林分署執行劉冠軍犯罪所得台積電4檔股票，經聯繫證券商委賣，日前全數賣出合計共追徵價額達1億2915萬7485元。
士林地檢指出，劉冠軍在1999年間，擔任國安局出納組長，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶，涉嫌利用職務之便，盜走公款辦定存又短報利息，爆發侵占專案經費孳息案，案發後即潛逃出境，迄今通緝未到案；刑法沒收新制施行，採澈底剝奪犯罪所得原則，向士林地院聲請單獨宣告沒收劉冠軍與其妻子名下財產並追徵價額。
檢方指出，收受法院裁定後，准許沒收劉冠軍未扣案犯罪所得「1億5404萬5007元」檢方立即查扣劉冠軍帳戶存款，並在今年2月初囑託士林分署辦理變價追徵事宜，對劉冠軍名下台積電、聯電、華邦電、云辰等4檔上市股票進行變價，包括聯電19萬837股、台積電20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，合計高達96萬2673股。
士林分署今同步指出，劉的股票存放於集保帳戶長達20多年，全數查扣20年所生股息股利(包括云辰股票因減資而須退還之股金11萬954元)，並與檢方、國安局開會取得共識，委託台銀證券鳳山分公司代為變賣。
士林分署指出，其中台積電目前每股單價已逾500元，因每日投資人委託交易之額度有所限制，且為避免大量一次賣出導致股價波動過劇，台銀證券鳳山分公司陸續在5個營業日分批完成變賣，每股成交價亦維持在該日平均行情上，扣除相關稅費後，實際取得款項1億2904萬6531元，連同扣收部分股票之減資款11萬954元，合計已先行成功追徵價額為1億2915萬7485元，有效協助檢方追回劉冠軍案未扣案犯罪所得。
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