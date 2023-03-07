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大S、具俊曄不捨詹雅雯3度開腦 甜曝1約定讓人哭了

揭醫師娘通姦罰得比周玉蔻還重 誹謗罪是否違憲將激辯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子朱長生不滿從事月嫂派送服務的王姓醫師娘通姦，向王夫和她親友舉發，結果被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元定讞，朱認為刑法第310條與司法院釋字第509號解釋違憲，聲請釋憲，憲法法庭14日將行言詞辯論。

朱認為刑法第310條與釋字第509號解釋違反平等權與恣意禁止原則、比例原則，並說自己只是傳播給100多人，卻與傳播數十萬的電視節目言論適用相同的法條，何況當年媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿了「頂新集團秘密『獻金』」只判50日拘役，並不公平。

刑法第310條規定「1.意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。2.散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。3.對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」

朱認為刑法第310條與釋字509號解釋違反法律明確性原則，侵害他受憲法第11條所保障的言論自由。朱認為刑法第310條誹謗罪的規定將「散布於眾」定為意圖的內容，使得誹謗罪欠缺毀損名譽的客觀情狀條件，事實陳述是否足以毀損他人名譽，幾乎完全欠缺客觀化標準。

朱另舉檢察官「起訴」為例，認為起訴事實就算與客觀事實不符，也無礙起訴合法性，只要事實「大致相符」即可，相較之下，誹謗罪實務上有陳述事實的「細節」不符客觀事實即遭認定不屬於「真實」的見解，流於恣意如何保障言論自由？

憲法法庭本次以朱長生案為主案，另併林郁紋、蕭絜仁、許榮棋、盧映潔、陳易騰等5名申請人的案件審理。盧映潔為中正大學法律系教授，因被控攻訐詆毀同校陳姓女教授遭處拘役40日，她認為刑法第310條干預人民發表言論，既然民事判決要求道歉都被認定是侵害言論自由而違憲，該條文當然更是侵害。

盧映潔稱誹謗罪與是否能遏止網路霸凌沒有直接關係，網路霸凌或假新聞應以專法來管理或原有已有其他法律可規範，若說把誹謗罪除罪等同無法管理網路霸凌或假新聞，是謬論。

不過法務部認為誹謗罪並未侵害言論自由，因為誹謗罪保護的法益包含名譽權及隱私權，隱私權雖非憲法明文列舉的權利，但卻是不可或缺的基本權。法務部認為言論自由與名譽權、隱私權都受憲法保障，刑法第310條第3項客觀處罰條件的規定已限制了誹謗罪的可罰性，且刑法第311條也規範了誹謗罪阻卻違法事由，立法者已予適當權衡；釋字509號的規範也沒違反比例原則，沒有補充或變更必要。

媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿了「頂新集團秘密『獻金』」，被依刑法第310條判拘役50日。聲請釋憲的男子朱長生認為自己只向100多人揭發王姓醫師娘通姦，卻判得比周玉蔻重，認為條文有牴觸人身自由、言論自由、比例原則、法律明確性原則、平等原則及恣意禁止原則等疑義。資料照片。記者王宏舜／攝影
媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿了「頂新集團秘密『獻金』」，被依刑法第310條判拘役50日。聲請釋憲的男子朱長生認為自己只向100多人揭發王姓醫師娘通姦，卻判得比周玉蔻重，認為條文有牴觸人身自由、言論自由、比例原則、法律明確性原則、平等原則及恣意禁止原則等疑義。資料照片。記者王宏舜／攝影

網路霸凌 言論自由 隱私權

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