揭醫師娘通姦罰得比周玉蔻還重 誹謗罪是否違憲將激辯

男子朱長生不滿從事月嫂派送服務的王姓醫師娘通姦，向王夫和她親友舉發，結果被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元定讞，朱認為刑法第310條與司法院釋字第509號解釋違憲，聲請釋憲，憲法法庭14日將行言詞辯論。

朱認為刑法第310條與釋字第509號解釋違反平等權與恣意禁止原則、比例原則，並說自己只是傳播給100多人，卻與傳播數十萬的電視節目言論適用相同的法條，何況當年媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿了「頂新集團秘密『獻金』」只判50日拘役，並不公平。

刑法第310條規定「1.意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。2.散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。3.對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」

朱認為刑法第310條與釋字509號解釋違反法律明確性原則，侵害他受憲法第11條所保障的言論自由。朱認為刑法第310條誹謗罪的規定將「散布於眾」定為意圖的內容，使得誹謗罪欠缺毀損名譽的客觀情狀條件，事實陳述是否足以毀損他人名譽，幾乎完全欠缺客觀化標準。

朱另舉檢察官「起訴」為例，認為起訴事實就算與客觀事實不符，也無礙起訴合法性，只要事實「大致相符」即可，相較之下，誹謗罪實務上有陳述事實的「細節」不符客觀事實即遭認定不屬於「真實」的見解，流於恣意如何保障言論自由？

憲法法庭本次以朱長生案為主案，另併林郁紋、蕭絜仁、許榮棋、盧映潔、陳易騰等5名申請人的案件審理。盧映潔為中正大學法律系教授，因被控攻訐詆毀同校陳姓女教授遭處拘役40日，她認為刑法第310條干預人民發表言論，既然民事判決要求道歉都被認定是侵害言論自由而違憲，該條文當然更是侵害。

盧映潔稱誹謗罪與是否能遏止網路霸凌沒有直接關係，網路霸凌或假新聞應以專法來管理或原有已有其他法律可規範，若說把誹謗罪除罪等同無法管理網路霸凌或假新聞，是謬論。