獨／洩漏內線交易移送書與炒股案筆錄 調查局內鬼遭訴

調查局桃園市調查處周姓調查官受曹姓退休學長請託，涉將偵查中內線交易移送書、操縱股價案的被告筆錄，以通訊軟體及手機拍照方式，洩給任職光寶科技的曹男知悉，全案經北機站發動搜索約談，從扣案手機發現確有其事，桃園地檢署昨天依兩個洩密罪起訴周男，曹男則被依違背職務行賄罪起訴。

調查局指出，全案是該局主動發掘偵辦移送，局長王俊力對周男洩密行為深表痛心，周男目前改總務處靜候考績會議處，將面臨記大過處分。

檢方調查，曹男（63歲）早年在桃園處當過周男（45歲）組長及據點業務前手，兩人關係頗佳，退休後進入光寶科技擔任稽核室處長：前年3月，敦南科技與美商達爾公司併購傳內線交易，光寶創辦人宋恭源當時遭桃園處搜索約談，曹男因而向周男打聽承辦人身分，得知是桃園處一名沈姓調查官。

2021年5月25日，曹男用公共電話打給沈男邀約碰面，會面地點是桃園區一間超商外，曹男問沈男案件是否會移送？並暗示宋恭源年事已高，要求沈男不要移送此案，之後轉頭回到車上，拿出2台未拆封、總價近4萬元的ipad給沈男，沈男事後上報督察處，局本部下令北機站徹查。

2021年7月間，曹男得知全案即將移送台北地檢署，為掌握該案移送名單，找來周男協助了解進度，周男透過調查局公務信箱電郵，掌握沈男撰寫的移送書電子檔，並將含有當事人年籍、犯罪事實、證據等資料存入隨身碟，再用通訊軟體將偵查移送書洩給曹男。