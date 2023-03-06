宜蘭市代會主席林智勇詐保案辯論終結 月底宣判

宜蘭市民代表會主席林智勇去年6月涉嫌製造假車禍，檢察官依貪汙治罪條例、詐欺取財未遂與毀損公務等罪起訴，今早地院開庭辯論終結。林智勇承認詐欺取財未遂與毀損公物，否認貪汙，檢方求處7年有期徒刑與褫奪公權7年。審判長定於3月30日下午2時半宣判。

今日審理庭就3位被告，林智勇、陳姓司機、鄧姓駕車人進行交叉詰問，檢方辯方結辯，最後針對是否減刑與具體求處做科刑辯論。雙方爭點集中於林智勇製造假車禍是否符合「公務員利用職權取得不當利益」，以及申請公務車保險的意圖與時間點。

檢方指出，林智勇不願負擔奧迪修繕費140萬元，遂用公務車製造假車禍，並以公務員身分申請理賠，由於保險公司不願理賠，才撤回申請，但已導致公務車保費上升、保險公司不願承保等不利益，由全民承擔，求處7年有期徒刑與褫奪公權7年。

辯方律師表示，證人對關鍵日期說法不一，檢方採用的說法與證人手機Google時間軸所示不符，諸多證據表明林智勇與陳姓司機確實對公務車理賠申請的部分不知情；另外使用公務車與行使國家權力無關，且林等人尚未著手，並不構成貪汙罪。

林智勇稱，因一時失慮，確有用自駕奧迪詐欺取財的意圖與毀損公物的事實，非常抱歉做了不好的示範，耗費司法資源與社會關注，但真的沒有利用公務員身分取財，「不符合從政理念與風格」，希望庭上給予機會繼續服務鄉親，之後也會投身公益。

陳姓司機承認奧迪詐財與毀損公物，否認貪汙；林智勇很早指示撤銷申請，但他7月初到派出所看監視錄影畫面，才決定撤銷，是自己的錯，「抱著僥倖心態」，想在老闆面前求表現。

鄧姓駕車人辯護律師指出，鄧男是被主管陳姓司機要求到場，無參與共謀，也非車禍當下駕駛人，警察到場後，由於陳無駕照，要求鄧男自認駕駛，鄧心生畏懼使用弟弟的名義，被起訴罪名除毀損公物均坦承。