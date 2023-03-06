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影／違法棄置9000噸爐渣賺7000萬 保七抓人檢羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝

台南、屏東曾姓、吳姓業者涉嫌違法傾倒9000公噸的爐渣廢棄物，不法獲利超過7700萬元，雲林地檢署指揮保七三大二中在3日前往台南、屏東等地查緝，帶回二人，經檢方訊問後，認為有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

雲林地檢署在今年1月間，偵辦斗六市萬年東段土地遭棄置爐渣案，由檢察官葉喬鈞指揮保七三大第二中隊偵辦，追查爐渣來源、去向，本月3日前往台南、屏東等地搜索，扣得相關帳冊、會計資料，也帶回「德○工程」公司曾姓負責人（53歲）、「琦○科技環保」公司吳姓女負責人（48歲）。

檢方認定，吳女領有廢棄物乙級清除執照，應依照執照內容，將爐渣廢棄物送往合法處理場處理廢棄物，但卻僅補貼費用，委由曾男公司代為處理爐渣，從前年7月迄今，吳女公司與與雲林縣4家產生爐渣的廠商簽約，非法清除爐渣重量達9000公噸， 犯罪所得估計達7700萬。

檢方認為，吳女領有廢棄物清除執照，自應恪守執照清除制度，依法處理廢棄物，竟與曾男共同非法處理可能產生有害成分爐渣，考慮到此案有證人尚未到案，加上吳女二人恐無法負擔犯罪所得，有逃亡之虞，4日向雲林地院聲押獲准。

保七三大第二中隊呼籲，民眾若查覺可疑廢棄物回填、堆置，或不明大型車輛進出，務必通報相關單位(環保署全國免付費公害陳情專線：0800-066-666)，相關業者應委託合法的廢棄物清理機構進行清除及處理，地主應善盡土地管理人責任，切勿心存僥倖，以身試法。

曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
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台南市曾姓業者違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台南市曾姓業者違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
曾男、吳女涉嫌違法處理爐渣廢棄物，檢警3日收網，前往台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
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