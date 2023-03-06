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詐領科技部補助134萬 北科大副教授等3人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前台北科技大學副教授林顯易，涉嫌浮報採購案金額詐領補助134萬餘元遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
前台北科技大學副教授林顯易，涉嫌浮報採購案金額詐領補助134萬餘元遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
前台北科技大學副教授林顯易，涉嫌於2018年間承辦校方「智慧協同機器人順應控制設備租賃」採購案時，與自己指導的黃姓博士生及廠商集電公司賴姓業務主管共謀，浮報工業手臂和軟硬體設備採購金額，藉此詐領中科管理局補助，不法金額達134萬餘元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書及違反政府採購法等罪，起訴林、黃、賴3人。

時任台北科技大學自動化科技研究所副教授的林男，具有美國普渡大學電機博士學位，曾任科技部複審委員，專長為自駕車、智慧機器人等領域。2021年9月，工研院與美國半導體研發聯盟、台灣人工智慧晶片聯盟、美國加州大學洛杉磯分校異質整合效能擴展中心（CHIPS），合作簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」，強化台、美半導體研發互補，合作搶攻AI晶片商機，當時林顯易還曾以經濟部技術處科技專家身分參與。

檢方調查，2018年科技部中科管理局就「衛星基地智慧機器人計畫應用基地組」計畫案，曾補助北科大688萬元，林男竟趁北科大舉辦「智慧機器人體驗營」，承辦校方「智慧協同機器人順應控制設備租賃」採購案時，利用自己計畫案共同主持人身分，明知該採購案僅需一套機器，卻以體驗營租賃軟硬體設備名義，浮報30套多輻工業手臂及軟硬體套件的205萬元採購預算，並以不實驗收從中詐得134萬8575元。

此外，為支付指導學生黃男等協助舉辦機器人體驗營的人事開銷，林男另與黃男、廠商集電等人合謀，開立金額9萬9750元的不實發票及報價單向校方核銷，用以支付學生酬勞，集電劉姓負責人對此坦承認罪，因此獲檢察官緩起訴處分。

美國 半導體 北科大

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