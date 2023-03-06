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屏東縣長選舉案再開準備庭 蘇清泉形容像是「擠牙膏」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選戰以1萬餘票落敗，他質疑開票過程有瑕疵，向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，蘇清泉今出庭，期間受訪說，「像擠牙膏一樣」，看到選務作業確實有缺陷，近日將針對選舉名冊逐一校對，仍堅持全面驗票，並喊話對造周春米、屏東縣選委會別再排斥。

國民黨屏東縣候選人蘇清泉去年九合一大選，以1萬多票敗給民進黨候選人周春米，他認為選務程序不公訴諸司法救濟，屏東地方法院今審理他所提的選舉無效及當選無效之訴，接續傳喚證人作證。

一名郭姓男子去年11月26日曾任351投開票所監察員，認為開票過程有瑕疵，一張投給蘇的選票應是有效票，向主任管理員反應後卻變成無效票，後續因職權分工及自身對工作手冊的認知，沒有再提出異議。

郭男表示，開票時僅發現一張選票有爭議，該選票有印蓋痕跡，依照工作人員手冊應認定為有效票，當下向鄰近的主任管理員詢問，得到的回應是無效票，再認為該由主管轉給相關人士完成後續事宜，所以沒有再向另一處同步開議員、村里長選票的主任監察員確認。

兩造律師各自對郭男提出疑問，但證人回應過程卻因兩造對問題有爭議遭中斷，審判長提醒原告，尊重證人和對造發言時間，若仍有疑慮可於後續接著提問。

「像在擠牙膏一樣」，蘇清泉每次開庭都會出庭，今受訪說，前3次開庭發現各投開票所，作業過程確實錯誤百出，近日已調閱選舉結果報告表，同時翻閱選舉名冊內容是否依規辦理，逐個檢視蒐集相關事證，仍堅持全面驗票，也向縣長周春米、屏東縣選委會喊話，別再排斥抗拒，讓真相盡早水落石出。

屏東地院今審理蘇清泉（左）提出的選舉無效及當選無效之訴，傳喚數名證人及查看相關事證。記者張已亷／攝影
屏東地院今審理蘇清泉（左）提出的選舉無效及當選無效之訴，傳喚數名證人及查看相關事證。記者張已亷／攝影
屏東地院今審理蘇清泉提出的選舉無效及當選無效之訴，蘇清泉受訪時向縣長周春米、屏東縣選委會喊話別再排斥抗拒，讓真相水落石出。記者張已亷／攝影
屏東地院今審理蘇清泉提出的選舉無效及當選無效之訴，蘇清泉受訪時向縣長周春米、屏東縣選委會喊話別再排斥抗拒，讓真相水落石出。記者張已亷／攝影

蘇清泉

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