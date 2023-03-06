屏東縣長選舉案再開準備庭 蘇清泉形容像是「擠牙膏」

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選戰以1萬餘票落敗，他質疑開票過程有瑕疵，向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，蘇清泉今出庭，期間受訪說，「像擠牙膏一樣」，看到選務作業確實有缺陷，近日將針對選舉名冊逐一校對，仍堅持全面驗票，並喊話對造周春米、屏東縣選委會別再排斥。

國民黨屏東縣候選人蘇清泉去年九合一大選，以1萬多票敗給民進黨候選人周春米，他認為選務程序不公訴諸司法救濟，屏東地方法院今審理他所提的選舉無效及當選無效之訴，接續傳喚證人作證。

一名郭姓男子去年11月26日曾任351投開票所監察員，認為開票過程有瑕疵，一張投給蘇的選票應是有效票，向主任管理員反應後卻變成無效票，後續因職權分工及自身對工作手冊的認知，沒有再提出異議。

郭男表示，開票時僅發現一張選票有爭議，該選票有印蓋痕跡，依照工作人員手冊應認定為有效票，當下向鄰近的主任管理員詢問，得到的回應是無效票，再認為該由主管轉給相關人士完成後續事宜，所以沒有再向另一處同步開議員、村里長選票的主任監察員確認。

兩造律師各自對郭男提出疑問，但證人回應過程卻因兩造對問題有爭議遭中斷，審判長提醒原告，尊重證人和對造發言時間，若仍有疑慮可於後續接著提問。