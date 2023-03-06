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男子行車糾紛持榔頭理論 和解不履行 律師說有這些後果

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中太平區翁姓與黃姓男子去年騎機車發生糾紛，黃當時涉嫌持榔頭與翁理論，兩人後來在法院和解，黃須支付翁3千元，但至今未履行，翁今把當時發生糾紛畫面貼上網。

警方說，該案發生在去年5月30日下午5時許，地點在長億路24號前。當時除針對黃男（35歲）逆向行駛的交通違規部分，依法告發，並針對其涉嫌恐嚇、妨害自由部分，移送台中地檢署偵辦。

據了解，當天翁姓男子（32歲）騎機車行經長億路時，因黃逆向行駛，雙方險發生碰撞，當時翁口頭示意黃男行車不當違規，黃男不滿其口氣，持榔頭驅前理論，雙方發生口角及對峙。

翁在PO網內容中說，雙方日前以3千元達成和解，但事後黃男未於依約定付款還神隱。

律師洪家駿說，若案件為告訴乃論之罪如車禍過失傷害，經簽立調解筆錄後，若其上載明撤回告訴，刑事案件就會撤回並結案。後續被告若無履行和解條件，告訴人可聲請強制執行進行財產扣押

若是案件涉及非告訴乃論之罪如恐嚇、妨害自由部分，屬於提告後無法任意撤回的案件，經簽立調解筆錄，檢察官或可命被告為緩起訴處分，並諭知請對方履行和解條件。若對方未履行和解條件，檢察官可因告訴人聲請指控對方未履行，依法撤銷緩起訴處分，並予以續行偵查並起訴。

黃男涉嫌持榔頭理論。圖／翻攝臉書社會事交通版
黃男涉嫌持榔頭理論。圖／翻攝臉書社會事交通版

恐嚇 檢察官 交通違規

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