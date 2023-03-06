放任比特犬咬死野貓 飼主遭判刑3月再罰20萬

中央社／ 台中6日電

台中市林姓男子去年8月間，帶比特犬外出散步時，放任犬隻咬死野貓，案經附近住戶調閱監視器後報案，台中地院審理後，依違反動保法判處3月徒刑、併科新台幣20萬元，可上訴。

台中地院判決書指出，49歲林男在民國111年8月17日凌晨3時多，以繫繩帶混血種比特犬外出散步，行經台中市東區振興路旁時，比特犬發現一輛自小客車下有野貓，突然鑽入車底撲咬。

林男見狀，任意讓犬隻不斷撲咬野貓，直到野貓失去動靜後比特犬才鬆口，林男便帶著犬隻離去。隔日有附近住戶發現騎樓倒臥貓屍，經調閱監視器後發現為比特犬咬死，蒐證後向警方報案。

林男到案後否認犯行，他辯稱當時在遛狗，看見狗跟貓打架想將牠們分開，但狗的力氣很大他拉不動，離開時貓還沒死掉，台中地檢署偵辦後，依違反動保法將林男起訴。

台中地院審理時，審酌林男當庭認罪，依違反動物保護法，判處有期徒刑3月、得易科罰金，併科罰金20萬元，可上訴。

比特犬 監視器 動保法

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