喬裝警稱遭按摩女含下體 錄音只有吸啜聲 高院認定僅猥褻

婦人范氏花經營養生館，卻媒介按摩小姐與男客進行「半套」性交易，桃園市警桃園分局警員喬裝男客上門消費，按摩女脫掉他褲子並在生殖器上塗潤滑劑，當場被逮。桃園地方法院依圖利容留猥褻罪判范婦6月得易科罰金之刑，她上訴，台灣高等法院駁回。

范氏花在2019年間就因妨害風化遭判處3月徒刑，同年9月9日易科罰金執行完畢，不過她仍重操舊業，繼續經營情色養生館。每回按摩小姐收取男客半套1000元交易費，其中400元由范婦抽走。

2021年8月19日傍晚，一名警員佯裝男客登門，卻被褪去內褲、在生殖器上塗抹潤滑劑，他當場表明「我是警察」；桃園分局報請桃園地檢署偵查，范氏花遭起訴。

檢察官主張按摩女除了猥褻外，還對喬裝男客的警察口交。不過高院認為「性交」依刑法的定義，是指以性器進入他人之性器、肛門或口腔，警員雖提到按摩女用嘴巴吃他的生殖器，但是否是指女方把生殖器「至入口中」或只是碰觸嘴唇？這有疑問。

高院勘驗密錄器錄音檔，只聽到「吸啜聲」，其間夾雜警員和按摩女的笑聲，無法判斷有進入口中交合，因此仍認定「吃生殖器」是猥褻行為，檢方主張不可採。

范氏花上訴時聲稱警員所描述的情節誇大，且她經營的養生館位在市區路旁，店內沒有任何警示或監視器，僅以布簾隔間，如果她有意經營情色，不可能設備這麼陽春。她說，當時她人在櫃檯，按摩女按摩時大聲播放音樂，不知道房內的舉動，不能證明她知情。

警員證稱，分局行政組多次通知養生館有在從事色情，他和同事前往查看，就被越南籍的小姐直接拉進去按摩。因按摩女穿著露肩短裙連身洋裝，與一般按摩店專著寬鬆的褲裝不同，高院認定從事猥褻情節屬實。