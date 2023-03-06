肖想退休前升官 公文夾禮券行賄...關務長不甩直送政風

財政部高雄關64歲廖姓官員，肖想退休前晉升9職等課長，在公文夾帶17張面額3000元郵政禮券，企圖行賄高雄關蘇姓關務長，結果關務長直接將禮券、公文移送政風室調查，廖男被雄檢起訴，高雄地院審理後，法官痛斥他任職40年還想行賄升官，到底是基於何種理念擔任公職，依不違背職務行賄罪判刑6個月，得易科罰金，褫奪公權1年。

廖男負責高雄關旗津分關櫃場查緝、過濾艙單等業務，因公務生涯即將到頭，廖希望在65歲屆齡退休前，晉升第三序列、九職等課長，由於關務長在陞遷人員的「綜合考評」中有20分核分權，足以影響升遷人員總分，前年8月12日，廖男將自我推薦表夾在公文內，上呈給蘇姓關務長，希望蘇能在主官保薦的20分核分權打給他，讓他獲得高分順利晉升。

當年度升遷作業已經辦理完成，蘇姓關務長告訴廖男等到下年度再辦理升遷甄審作業，去年1月15日，廖男知道旗津分關主任退休，關務署也將啟動升遷甄審作業，於是再把自我推薦表寄給蘇姓關務長及新任的廖姓分關主任，希望能順利獲得推薦。

即將面臨退休的廖男，擔心升遷作業又被卡住，同年月26日下午，他親自將自我推薦表上呈給關務長，但關務長另有要事，沒有見到廖男，廖將公文轉交給辦公室機要，經機要轉交給蘇姓關務長後，才發現裡面夾帶17張面額3千元的郵政禮券，隔天立即將公文原封不動交給政風室查辦。

檢調偵辦時，廖男辯稱禮券是給關務長緝私獎勵金，但檢方根據多名高雄關主管證詞，發現蘇姓關務長上任以來，並未領過廖男口中的「緝私獎金」，認為廖是為求晉升課長，才在公文中夾帶禮券行賄關務長，偵結後依不違背職務行賄罪將他起訴。

高雄地方法院審理時，廖男稱前年8月9日關務長有到場視察私菸查緝，算是有功人員卻沒有列入領獎名單，才想以郵政禮券「補貼」給關務長。

但關務長到庭後打臉廖男，稱她沒有參與查緝工作，不應該列在有功人員名單內，只要看到列有功人員，她也會要求部屬劃掉，如果有人再列上去，公文上呈後她還是會自己劃掉，何況行政機關有一定流程，若任何公文或獎金、薪俸核發有誤，均絕對有相因應救濟方式。

法官綜合相關事證，認為廖男上呈的公文僅用紙條寫「旗津分關送推薦文表」、「自推薦人：廖秉鴻稽核」，除自我推薦績效表外，僅有裝著17張禮券的信封，對於信封無其他說明，依社會通念，應會認為禮券應與廖男要謀求的課長職位有關。