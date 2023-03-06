苗縣教養院虐死案主嫌判8年10月 死者母：判太輕

苗栗縣德芳教養院李姓院生遭虐死，一審判處主嫌林姓前組長8年10月、賴姓前助理7年10月、周姓前生活扶助員7年2月有期徒刑，可上訴。死者的母親今天對此表示，判太輕。

苗栗地方法院判決書指出，李姓院生患有重度自閉症，無法以言語表達，且有雙相情緒障礙、重度智能不足，李姓院生的母親自民國102年起委託德芳教養院全日照顧李生。

根據判決內容，110年7月29日中午12時50分許，李生情緒不穩、躁動，林姓、賴姓被告分別徒手毆打李生耳光及胸、腹、背，並由周姓被告提供按摩拍交由林男拍打李生臀部，毆打完畢即以約束帶綑綁李生雙手，並單獨將李生鎖在寢室內。

判決書提到，李生不久後掙脫，從寢室窗戶跳到走廊，周女等人發現，喝斥李生返回寢室，賴男、林男又分別持掃把、按摩拍進入寢室毆打李生，隨後以束護帶將李生雙手反綁在背後、以紅色塑膠繩捆綁雙腳拘禁。

期間林男等3人無視李生在房內持續反抗、尖叫，也未即時檢查李生身體狀況或補充水份，導致李生身體肌肉處於長時間過度活動、緊縮，進而引發橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，最後因惡性高熱、代謝性衰竭在當天下午5時許不治。

苗栗地方法院庭長兼發言人宋國鎮今天接受媒體聯訪表示，法官認定林男等3人涉犯傷害、私行拘禁致人於死犯行均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯，且從一重之私行拘禁致人於死罪論處。

宋國鎮指出，法官考量林男於此案中居於主導角色，犯後飾詞否認犯行，且將管教被害人責任推由其餘被告承擔，犯後態度不佳。

另外，賴男協助施暴、拘禁，坦承犯罪，犯後態度尚可；周女雖非主要施暴者，但聽從林男等2人指示，遞上按摩拍、繩子等物品及協助關門，犯後態度普通。

宋國鎮說，被告3人均未與被害家屬和解，也未獲家屬原諒，法官判處林姓被告有期徒刑8年10月、賴姓被告7年10月、周姓被告7年2月。

「判得太輕了，達不到懲罰他們的目的」被害院生的母親接受媒體電話採訪時表示，法院審理公布的過程也許只是孩子平日被傷害的一小部分，那種殘忍，實在很難平復家長受傷的心。

死者的母親說，被告等人從頭到尾一點悔意都沒有，「最後罪證確鑿才說了一聲對不起，但是，有用嗎？」因尚未收到判決書，會再與律師商討是否上訴。

苗栗縣政府社會處指出，依身心障礙者權益保障法第92條規定已於110年8月27日起令私立德芳教養院停辦1年，德芳教養院於停辦處分期滿後，業者曾提出申請復業，但因未達規定要求，確定駁回，目前仍處於停辦狀態。