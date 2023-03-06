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選前控柯志恩論文「學術不倫」 旅美教授「翁達瑞」不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

臉書化名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，於臉書發文懷疑國民黨高雄市長候選人柯志恩的論文涉及「自我抄襲」及「一稿兩投」，國民黨為此派出律師提告。台北地檢署經查，加重誹謗屬告訴乃論之罪，國民黨律師未獲柯委任，且陳被控涉犯選罷法部分也經過相當查證，因此今處分陳男不起訴。

陳時奮去年選前，疑似為前新竹市長林智堅論文爭議，接連對柯志恩、民眾黨新竹市候選人高虹安、掀起林智堅論文案的調查官余正煌開炮。自2022年7月1日起，陳男多次在臉書發文，多次發文質疑柯志恩涉及論文抄襲等「學術不倫」。

當時，柯先透過高雄市議會黨團發出聲明，表示不排除提告並求償1000萬，反嗆自己的論文在圖書館可是都查得到，後來由國民黨委任律師至北檢提告。

事後，陳時奮曾具狀辯稱，自己是在研究柯志恩學術背景時，發現柯2014年所發表的「後設認知導向之創造思考模式在教學之應用」論文英文摘要，與同年12月發表的「融合後設認知之創造思考教學方案在師資培育課程之應用」英文摘要幾乎相同，因此才對其學術不倫提出質疑。

檢察官查出，陳時奮確曾蒐集柯志恩論文資料，並進行相關比對而發表評論，具有相當憑據，且意在訴諸選民加以公評、公斷，內容也未虛構，因此不符合選罷法意圖使人不當選罪的構成要件。至於加重誹謗部分，柯本人並未提告，國民黨律師也未獲柯委任，因此一併不起訴。

本名陳時奮的旅美教授「翁瑞達」，去年選前質疑國民黨高雄市長候選人柯志恩論文涉及抄襲等學術不倫挨告，今獲北檢不起訴。記者張庭瑜／攝影
本名陳時奮的旅美教授「翁瑞達」，去年選前質疑國民黨高雄市長候選人柯志恩論文涉及抄襲等學術不倫挨告，今獲北檢不起訴。記者張庭瑜／攝影

柯志恩 國民黨 律師

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