選前控柯志恩論文「學術不倫」 旅美教授「翁達瑞」不起訴

臉書化名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，於臉書發文懷疑國民黨高雄市長候選人柯志恩的論文涉及「自我抄襲」及「一稿兩投」，國民黨為此派出律師提告。台北地檢署經查，加重誹謗屬告訴乃論之罪，國民黨律師未獲柯委任，且陳被控涉犯選罷法部分也經過相當查證，因此今處分陳男不起訴。

陳時奮去年選前，疑似為前新竹市長林智堅論文爭議，接連對柯志恩、民眾黨新竹市候選人高虹安、掀起林智堅論文案的調查官余正煌開炮。自2022年7月1日起，陳男多次在臉書發文，多次發文質疑柯志恩涉及論文抄襲等「學術不倫」。

當時，柯先透過高雄市議會黨團發出聲明，表示不排除提告並求償1000萬，反嗆自己的論文在圖書館可是都查得到，後來由國民黨委任律師至北檢提告。

事後，陳時奮曾具狀辯稱，自己是在研究柯志恩學術背景時，發現柯2014年所發表的「後設認知導向之創造思考模式在教學之應用」論文英文摘要，與同年12月發表的「融合後設認知之創造思考教學方案在師資培育課程之應用」英文摘要幾乎相同，因此才對其學術不倫提出質疑。