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非法傾倒爐渣獲利7千多萬 雲林跨縣破獲2家清運公司

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

屏東縣一家合法的環保科技公司，從兩年前委託台南市一家工程公司清運爐渣廢棄物，涉以合法掩護非法，將大量廢棄物任意傾倒，雲林地檢署指揮追查，從雲林斗六一處空地被傾倒的爐渣廢棄物一路追查，兵分多路跨縣搜索查獲這兩家公司，非法傾倒廢棄物達9千公噸，不法利益所得高達7千7百萬元，環保公司吳姓女負責人及林姓工程公司負責人今天被聲押獲准。

雲林地檢署指出，檢察官葉喬鈞於本月3日指揮保七總隊第三大隊，到台南市工程公司林姓負責人林男（53歲）、以及屏東縣環保科技公司吳姓女負責人（48歲）的住處及公司執行搜索，扣得帳冊、會計資料，昨天通知林男、吳女到案。

檢方訊後，認為林男、吳女自民國110年7月起至今，涉嫌非法清除、處理爐渣廢棄物高達約9000公噸，換算犯罪所得高達7700萬元，認林男、吳女涉犯廢棄物清理法罪嫌疑重大，有羈押必要，當庭逮捕並向法院聲押獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，檢警於今年1月間，偵辦雲林縣斗六市萬年東段空地遭棄置爐渣案，為追查爐渣來源及去向，當時即發動第一波搜索行動，確認爐渣來自雲林縣西螺鎮一家豆皮工廠，該豆皮廠區提出相關契約，證明其爐渣，係委託一家環保公司合法處理。

經檢察官判讀該契約後，認該契約的處理方式顯有疑慮，需擴大追查，本月3日同步對受委託清理豆皮廠的環保公司及收購清運爐渣的工程公司發動搜索，通知負責人到案，發現環保公司吳姓負責人領有廢棄物乙級清除執照，本應依照執照內容將爐渣廢棄物送往合法處理，竟直接補貼費用請工程公司代為處理爐渣。

檢方發現110年7月起至今，環保公司與雲林縣4家產生爐渣的廠商簽約，非法清除爐渣高達9000公噸，犯罪所得高達7700萬元，檢察官認為吳女領有廢棄物清除執照，竟與林男共同非法處理爐渣，訊後向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署指揮跨縣到台南和屏東查獲兩家公司涉違反廢棄物清理法，兩公司負責人被羈押。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮跨縣到台南和屏東查獲兩家公司涉違反廢棄物清理法，兩公司負責人被羈押。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮跨縣到台南和屏東查獲兩家公司涉違反廢棄物清理法，兩公司負責人被羈押。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮跨縣到台南和屏東查獲兩家公司涉違反廢棄物清理法，兩公司負責人被羈押。圖／雲林地檢署提供

爐渣 廢棄物 雲林

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