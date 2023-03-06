去年隔離中卻騎乘機車外出 她出車禍被查出新冠確診判拘20日

侯姓女子去年10月新冠肺炎確診隔離，她為了接送小孩，騎乘機車離開隔離處所，卻在路上發生交通事故，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。台北地院審理，判侯女拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

侯女因確診通報，經台北市衛生局指示應於2022年10年11日18日在住處隔離，但她為了接送小孩，騎機車出門，在建國北路、錦州街口發生交通事故，警方檢查的的資料，查出她應隔離卻外出。

檢方偵辦認為，侯女明知新冠肺炎病毒的傳染力極高，竟為接送小孩，擅自騎乘機車離開隔離處所，考量她偵查中認罪，聲請簡易判決處刑。