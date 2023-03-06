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這樣也行！台南婦欠罰款遭強制執行 法拍會「賣美食小吃」還債
58歲蔡姓女子因欠繳使用牌照稅、汽車燃料使用費、交通罰鍰等29萬8千元，逾期不繳納，遭行政執行署台南分署強制執行，蔡女願意於台南分署3月7日上午10點在法拍會現場設攤，以銅板價販售炒麵、炒米粉、土魠魚羹及香酥魚等美食小吃，以部分銷售所得清償欠款。
據了解，蔡女因欠繳使用牌照稅、公路法罰鍰、汽車燃料使用費、交通罰鍰等，逾期不繳納，遭台南市政府財政稅務局安南分局、交通部公路總局嘉義區監理所台南監理站、台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額29萬8千825元。
臺南分署表示，蔡女和家人經營鐵厝工程，因受景氣影響，原物料上漲，加上遭廠商倒帳且須償還私人債務，無力分期清償。蔡女胞姊經營小吃店生意，蔡女農曆年節期間曾協助胞姊於正統鹿耳門聖母廟設有臨時攤位販售，蔡女表示願於台南分署3月7日上午10點在法拍會現場設攤，以銅板價販售炒麵、炒米粉、土魠魚羹及香酥魚等美食小吃，並以部分銷售所得清償欠款。
為協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，法拍會另有邀請義務人前來設攤販賣精油擴香儀及14吋兒童腳踏車。此外，展翼烘焙坊亦前將來設攤販售由展翼烘坊庇護工場的庇護天使製作麵包和手工餅乾，邀請大家以實際行動化作每一分愛心，提供庇護天使工作的機會。
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