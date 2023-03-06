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高雄男騎機車未戴安全帽 警聞到酒味他因這原因拒酒測

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子深夜騎機車未戴安全帽，行經高雄小港區龍鳳路，被巡邏警網撞見盤查，警方聞到他全身散發濃厚酒味，查詢身分發現他是毒品案假釋犯，張坦承出門前有喝酒，擔心假釋遭撤銷拒酒測，警方對他開出拒測18萬罰單，並查扣機車。

小港警分局大林派出所警員李倞轊，3日深夜10時許，巡邏行經小港區龍鳳路時，發現前方39歲張姓男子騎機車未戴安全帽，按鳴喇叭示意張停路邊接受盤查。

警方靠近張男後，聞到他身上散發酒氣，問張「你是否有喝？」張坦承出門前喝了2瓶啤酒，警方拿出酒測器後，對張宣告相關權利，張當下拒絕酒測，警方盤查身分，發現他因涉及毒品案件，去年才假釋出獄。

張男告知警方，因擔心假釋期間若另涉刑案，假釋會被撤銷，因此拒絕酒測；警方見張男態度已決，依道路交通管理處罰條例規定，對他開出裁罰18萬元罰鍰罰單，另告知張會吊銷駕駛執照、查扣機車及吊扣牌照2年，且須接受道路交通安全講習等罰則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄張姓男子深夜騎機車行經小港區鳳龍路，因未戴安全帽被警方攔查，警方聞到他身上有酒味，他因涉案假釋拒酒測。記者石秀華／翻攝
高雄張姓男子深夜騎機車行經小港區鳳龍路，因未戴安全帽被警方攔查，警方聞到他身上有酒味，他因涉案假釋拒酒測。記者石秀華／翻攝
高雄張姓男子深夜騎機車行經小港區鳳龍路，因未戴安全帽被警方攔查，警方聞到他身上有酒味，他因涉案假釋拒酒測。記者石秀華／翻攝
高雄張姓男子深夜騎機車行經小港區鳳龍路，因未戴安全帽被警方攔查，警方聞到他身上有酒味，他因涉案假釋拒酒測。記者石秀華／翻攝

假釋 酒測

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