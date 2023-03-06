不爽新婚妻想離婚躲娘家 家暴男狠掐頸骨折死判無期定讞

高雄市男子駱銘輝多次家暴新婚不滿4個月的洪姓妻子，他不滿妻子逃回娘家想離婚，深夜登門徒手掐死對方後反鎖房門，駕車至汽車旅館躲避，最高法院依殺人罪判他無期徒刑定讞。

駱（44歲）長期吸毒、以改槍販售維生，2020年3月20日和妻子登記結婚，並搬入妻子的住處同居，多次綑綁毆打妻子、剪開對方衣物逼跳海、要求妻子一次吞數十顆精神科用藥、持菜刀威脅分屍、公布性愛畫面等。

妻子不堪施暴想離婚，並搬回娘家居住，惹得駱心生不滿，駱2020年7月9日晚間駕車到妻子娘家按店領、喊叫，均未獲回應，但他不死心徘徊至隔天凌晨0時許，尾隨鄰居上樓闖入屋內，兩人發生爭吵，駱徒手掐勒妻子頸部，導致頸部軟骨粉碎性骨折窒息身亡。

駱犯後更衣、反鎖妻子的房門，再開車逃逸至汽車旅館躲藏，直到妻子的友人察覺有異，上門查看才報警處理，警方循線逮捕駱到案。

駱行凶後曾傳訊及電話聯繫妹妹的朋友，說「我殺死人了」，再傳給另名男子稱「我現在不爽，我就殺，我已經殺一個了，我多殺幾個」。

駱坦承掐死妻子，但否認殺人犯行，供稱是妻子與前夫生的孩子在外欠債，妻子得知後要求他幫忙尋短，好領取保險金替小孩還債，他也和妻子說好，殺死對方後，他會再輕生。