台中商辦賭博機房投注逾900億 金警跨海破獲

金門縣警察局日前聯手台中警方，在台中一處高級商辦大樓破獲賭博網站，客戶遍及東南亞，初估投注金額超過新台幣962億元，將吳姓嫌犯等10人送辦，查獲1批賭博教學筆記本令警方稱奇。

金門縣警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，縣刑大科技犯罪偵查組主動針對賭博網站進行彙整分析發現，台中市一家科技公司，意圖營利提供賭博場所，供賭客下注簽賭，賭客可透過網站內提供的ATM匯款、超商條碼及信用卡等方式取得繳款帳號或條碼進行下注。

縣刑大表示，這個賭博網站提供台灣彩券大樂透、539、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博弈遊戲，縣刑大蒐報後報請台中地方檢察署指揮偵辦。

金門縣刑大副大隊長董紀宏說明，經過長期蒐證監控及大數據分析，發現這家科技公司為躲避檢警查緝，藏身於台中市精華地段的高級商辦，以門衛森嚴的高級商業辦公大樓作為掩護，實際在內從事博弈網站開發等事。

董紀宏說，待時機成熟後，專案小組直搗賭博機房藏匿處，當場查獲吳姓等10名犯嫌，並查扣涉案電腦主機15台、伺服器5台、手機13支、筆電1台、監視器3台、賭博教學筆記本1批等贓證物，訊後將吳嫌等10人解送至台中地方檢察署偵辦。

專案小組發現，這家資訊科技公司假借軟體開發之名，實際上專門為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站建置，提供架接及管理服務，除國內娛樂城外，客戶遍及東南亞越南、泰國及菲律賓等國家，初步計算實際有效投注金額超過962億元。

金門縣刑大說明，這家公司所屬程式設計師、美工及客服人員等，依客戶需求仿造台彩大樂透、539、六合彩、天天樂設計開獎網站，並開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，並提供娛樂城網站建置及後續風險管控等服務，以「一條龍」方式包辦所有流程。

縣刑大表示，搜索現場同時發現涉案人員記載的博弈網站研發日誌、筆記資料及入職考試專用試卷，內容都是賭博網站開發的專有名詞，如「退水」、「走飛」等；賭博遊戲的玩法、程式設計的要點、異常排除等，入職人員必須通過層層筆試始得續留公司，專業程度令人稱奇。