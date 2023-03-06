指柯志恩學術不倫 「翁達瑞」獲北檢不起訴

男子陳時奮在臉書粉專「翁達瑞」貼文指柯志恩涉「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫，被國民黨控告涉嫌誹謗及違反選罷法。北檢認定貼文內容可受公評，今天將陳男不起訴。

去年九合一選舉期間，國民黨提名前立委柯志恩參選高雄市長。「翁達瑞」去年7月間在臉書發文，指柯志恩拿一個研究套在兩個不同的樣本，然後當成兩篇論文發表，犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫。

國民黨去年7月間委託律師前往台北地方檢察署，告發「翁達瑞」涉犯刑法加重誹謗及公職人員選舉罷免法意圖使人不當選等罪嫌。

檢察官調查後認為，陳男在貼文前已比對柯志恩兩篇論文，所評論的內容並非完全無稽，相關貼文內容，應僅在訴諸選民加以公評，而傳述可供公斷事項，與選罷法犯罪構成要件不符。

另方面，陳男被控加重誹謗部分，因該罪為告訴乃論之罪，檢察官認為律師沒有提出任何委任狀佐證確實受到柯志恩委託，告訴不合法，予以不起訴處分。