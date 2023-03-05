男子頂替友人規避無照駕駛刑責 假釋期滿再遭判刑

呂姓男子去年晚間搭乘友人鄭姓男子車輛外出，卻從後方被一輛機車追撞，警方獲報到場，呂男為隱匿友人無照駕駛，竟謊稱自己是駕駛，事後遭警方調閱監視器畫面曝光，屏東地方放院依頂替罪，判他3個月有期徒刑，得易科罰金及上訴。

呂男去年7月晚上9點左右，搭乘友人鄭男車輛至里港鄉，違停路邊時遭一名蔡姓騎士自後方撞上，明知鄭男是無照駕駛，待里港警分局到場處理時，他向警方謊稱自己是駕駛，頂替鄭男接受酒測，為友人規避刑責。

警方調查事故原因察覺有異，調閱事發周遭監視器，發現鄭男才是駕駛人，將呂男依刑法第164條第2項頂替罪移送偵辦。

屏東地方法院審理後，發現呂男事發2個月前，才因偽造文書、詐欺等前科入監服刑完畢，卻不知悔改，竟於事故現場欺騙警員，意圖使友人鄭男規避罰則，妨害犯罪偵查，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，依頂替罪判男子3個月有期徒刑，得易科罰金及上訴。