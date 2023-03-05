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男危駕飆逃被警車輾過 新北警恐面對「過失傷害」責任

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

桃園1名20歲陳姓男子，今天凌晨成群結隊到新北市二重疏洪道飆車，甚至無視警察囂張超車，員警鳴笛追上，近半同夥陸續減速，他卻加速往市區竄逃，最後自摔而被警車輾過，目前重傷仍在手術。法界人士認為員警追車符合比例原則，但仍可能面對過失傷害責任。

由於追車風險高，警察和犯嫌都可能出車禍，甚至波及無辜，歷年發生過很多次嚴重傷亡事故，因此警政署不鼓勵追車，但有責任感的員警基於職責，還是會依現場狀況研判。

法界人士認為，此案從警方公布的錄影畫面可知，飆車族在員警眼前呼嘯而過，部分騎士不理會員警制止、喝令停車，仍繼續高速逆向、蛇行、闖紅燈，持續出現危險駕車行為。

類似情況近年各地都有類似判例，譬如桃園曾發生機車騎士和乘客在逃逸過程自撞導致1死1傷，最終法院認為警車以40至50公里時速尾隨追逐，並保持適當車距、鳴放警笛、多次示意停車，沒有故意碰撞、超越或把機車逼向路旁等妨害安全駕駛的強制動作。最後認定員警追緝行為及過程並未違反比例原則。

台南也曾因員警追逐連續闖紅燈汽車，後來駕駛自撞河堤護岸、水泥圍欄等物翻車喪命，員警被家屬提告過失致死。但檢察官認為員警依警察職權行使法第 8 條、刑事訴訟法第 231 條第 2、3 項、道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第 10 條之規定，基於實務經驗研判有啟動犯罪偵查、交通稽查之必要而尾隨蒐證，是依法令之阻卻違法行為，且執法蒐證手段合於比例原則，偵查終結認定應為不起訴處分。

本案陳姓騎士自摔之後，尾隨的警車閃避不及輾過，後續仍可能面對過失傷害等責任。蘆洲警分局表示已保存警車的行車記錄器、街道監視器相關影像，不會護短，依法配合調查。

陳男的機車自摔跌倒擦地冒出火花，後方有一段距離的警車煞車不及撞上。記者林昭彰／翻攝
陳男的機車自摔跌倒擦地冒出火花，後方有一段距離的警車煞車不及撞上。記者林昭彰／翻攝
其中3輛機車加速駛出疏洪道，沿途逆向、闖紅燈往三重市區方向逃逸，警車尾隨追逐。記者林昭彰／翻攝
其中3輛機車加速駛出疏洪道，沿途逆向、闖紅燈往三重市區方向逃逸，警車尾隨追逐。記者林昭彰／翻攝
陳男的機車自摔跌倒擦地冒出火花，後方有一段距離的警車煞車不及撞上。記者林昭彰／翻攝
陳男的機車自摔跌倒擦地冒出火花，後方有一段距離的警車煞車不及撞上。記者林昭彰／翻攝
6、7輛拆除消音器的機車無視警車，囂張超車呼嘯而過，員警立刻鳴笛追上。記者林昭彰／翻攝
6、7輛拆除消音器的機車無視警車，囂張超車呼嘯而過，員警立刻鳴笛追上。記者林昭彰／翻攝

警察 桃園

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