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補選監票部隊有系統的密錄？ 蔡培慧今再籲：正視查辦

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投立委補選，民進黨蔡培慧勝選，今謝票。針對昨天有投開票所出現監票部隊，蔡培慧呼籲檢警調正視查辦。對於縣長許淑華提醒，別只當黨意立委，否則明年被選民下架，蔡培慧重申，沒黨意立委，而做得好繼續，做不好自然無法獲支持。

蔡培慧指出，她昨天在名間、南投市等地投開票所外發現密錄器，甚至有名冊記錄選民性別、高矮胖瘦、穿著等特徵，可疑人士面對警方詢問，當場拿出一張單子，上頭是標準化的回應，顯示是有系統的密錄監控，呼籲檢警調須正視查辦。

蔡培慧競總主委、立委羅美玲也強調，昨天各投開票所外出現監票狀況，令人覺得不可思議，怎麼會逐一的拍攝、記錄每個去投票的民眾，目的讓人疑竇，不僅違反了民主程序，甚至可能涉及國家安全問題。

至於，縣長許淑華昨提醒蔡培慧要爭取建設，別只當黨意立委，否則明年會被選民下架；蔡培慧則是平常心看待，她說，任何人喊出下架都是正常的，畢竟做得好就持續，做不好自然就無法獲得選民支持，而有競爭才有進步，這也是必要的。

但她也重申，沒有黨意立委這件事，尊重民意才是政治工作者的初衷和本意，她因此持續提出人民主張，像是農民有退休金，勞工休假依不同類別產業勞動條件規畫等都是聽取各業者、在地民意等再做出選擇。

蔡培慧說，過去的勝敗選對她而言，無關勝敗，而是要問自己是否繼續留在南投打拚，歷經2次敗選後，仍決定要為南投努力，昨天勝選就是責任的開始，任何一件事都不能鬆懈，要更勤腳走遍地方，與鄉親互動，牢記地方需求及請託。

南投立委補選昨有投開票所出現監票部隊，記錄選民性別、高矮胖瘦、穿著等特徵。圖／蔡培慧競選總部提供
南投立委補選昨有投開票所出現監票部隊，記錄選民性別、高矮胖瘦、穿著等特徵。圖／蔡培慧競選總部提供
南投立委補選昨有投開票所出現監票部隊，民進黨當選人蔡培慧，今呼籲檢警調正視查辦。圖／蔡培慧競選總部提供
南投立委補選昨有投開票所出現監票部隊，民進黨當選人蔡培慧，今呼籲檢警調正視查辦。圖／蔡培慧競選總部提供

蔡培慧 南投 許淑華

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