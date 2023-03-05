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台南喪偶男追女 狂打電話傳簡訊近百通吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

喪偶李姓男保全為了追求女被害人，竟在71天內撥打電話或傳送訊息給她所持行動電話94次，涉嫌干擾她，使她心生畏怖，影響日常生活後報警法辦、起訴。台南地院認為李觸犯跟蹤騷擾罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李姓男子於2015間於台南市與被害人相識，曾互留電話號碼以便於聯絡，但平日素無聯繫。李於去年6月19日至同年8月28日間，撥打電話或傳送訊息予她所持行動電話計94次，要求與交往，以此方式干擾被害人。她不甘受害報警處理，並經檢察官依法向法院調取通信紀錄，始循線查悉上情。

李於檢警詢問時雖供稱曾一直打電話給女被害人，但辯稱，他沒有對女子有性方面的騷擾。李直到法院開庭時坦承犯行。法官認為李所為，觸犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪。

法官審酌，李不思以理性方式追求告訴人甲女，竟為滿足自身私慾，反覆對女被害人干擾行為，使她在惶恐下度日；兼衡犯罪動機、目的、手段、犯罪持續期間、犯罪所生危害，迄未與告訴人達成和解賠償損害，告訴人表示不願原諒被告，有法院公務電話紀錄等一切情狀，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算一天。

喪偶李姓男保全為了追求女被害人，竟在71天內撥打電話或傳送訊息給她所持行動電話94次，涉嫌對女被害人進行干擾。台南地院認為李觸犯跟蹤騷擾罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照片
喪偶李姓男保全為了追求女被害人，竟在71天內撥打電話或傳送訊息給她所持行動電話94次，涉嫌對女被害人進行干擾。台南地院認為李觸犯跟蹤騷擾罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照片

跟蹤騷擾 台南 保全

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