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高雄女藉酒消愁喝茫逆向行駛 「熱車」下場遭警送辦
高雄49歲陳姓女子日前凌晨騎車行經仁武區八德中路時，因違規逆向行駛遭警員攔查，酒測超標後坦白，因心情鬱悶相約友人飲酒訴苦，聚會後她發現友人機車老舊，一時興起幫忙「熱車」正好撞見巡邏警路過，怎料愁未消，還涉公共危險罪嫌遭移送法辦。
仁武分局澄觀派出所警員巡邏本周四行經八德中路295巷口時，見陳女騎機車違規逆向行駛，見狀隨即示意停車，不料，一靠近陳時，濃重酒氣迎面撲來，且她面帶酒容，一經酒測明顯超過標準值，當場機車先被移置保管並依法製單舉發，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
陳女坦言，當時是因心情鬱悶相約友人訴苦，原本是在仁武區的住家內飲酒消愁，但聚會結束，陳一看友人機車老舊即熱心幫忙「熱車」，沒想到在熱車途中，因交通違規遭警攔查製單舉發，看來用酒精消愁上路的下場，讓心情更難過。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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