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高捷少女粉絲接「+886」來電 提款操作提15萬遇救星
高雄朱姓男子是「高捷少女」粉絲，日前網購900元動漫商品，3日卻接獲「+886」開頭來電，對方自稱是銀行客服，指銀行會計系統出問題，要朱到提款機按操作指示，將帳戶15萬匯到另一帳戶，正當朱操作時，巡邏警網發現，及時阻止，救了他。
鳳山警分局南成派出所員警鍾嘉昇、陳建豪，前晚10時許，前往鳳山區五甲二路一家銀行簽巡時，發現46歲朱姓男子戴著耳機站在ATM提款機前操作，警方趨前關心問「提款機操作有問題？」
朱男看到警察後，拿下耳機，掏出袋子中的手機，警方問「原來你在講電話？」朱緊張的說，因為日前在網路上買900元「高捷少女」動漫商品，下了訂單後，今晚接到「+886」開頭的來電，佯稱客服告知朱男因會計系統出問題，要他去取消訂單，他才按指示去操作。
警方覺得朱可能遇到詐騙，從他手中接過電話，問「你哪裡？」對方回稱「是銀行客服錄音回撥」，警方質疑「+886」電話是跨海的，錄音系統還會回撥電話？你哪裡人啊？警方一連串提問，讓對方啞口無言，警方追問「不回話叫警察抓你了」，對方一聽秒掛電話。
朱男告知警方去年底訂了900元商品，今年1月收到，但對方一直來電糾纏，陸續指帳戶和會計系統出問題，若不將錢領出，會被轉出，他才聽從對方指示操作，所幸遇到警方解危，得知對方是詐騙成員後，讓他放下心中大石。
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