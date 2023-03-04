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影／不捨通緝女友一起被逮 男子駕車撞警車逃判刑6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

劉姓男子去年初不捨因案通緝女友一起被逮，在新北市三峽區駕車衝撞攔查警車成功脫逃，半個月後，劉男因毒品案遭桃園警方緝獲，三峽警方借訊後依妨害公務罪嫌函送新北地檢署，新北地院日前依法判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，劉姓男子（32歲）去年1月12日晚上7時許，開車載陳姓女友離開新北市三峽區學成路一間汽車旅館，才右轉駛出汽車旅館沿學成路往大雅路方向時，見三峽員警騎警用機車上前攔查，劉見警立即倒車行駛至學成路與大義路口，再加速往前衝撞前來支援的警用巡邏車，致警車頭左前方毀損，左前保桿、水箱等處毀損而不堪使用，現場無人員傷亡。

劉男持續駕車往樹林區柑園路方向高速逃竄，警方因考量用路人安全，未繼續追緝，改採通報攔截圍捕方式追查，最後被劉男成功脫逃。

三峽警方於去年1月26日獲悉劉男因毒品案遭桃園市八德警分局查獲，派員前往借訊製作筆錄，劉男坦承當時確實是他開車，為避免其同車女友因另案通緝逮捕而逃逸，但仍辯稱無衝撞警車意圖，警詢後依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地院考量劉男尚有2名未成年子女待扶養照顧，日前依駕駛動力交通工具妨害公務罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

劉姓男子去年初不捨因案通緝女友被逮，在新北市三峽區駕車衝撞攔查警車成功脫逃，半個月後因案遭桃園警方緝獲，三峽警方借訊後依妨害公務罪嫌函送新北地檢署，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
劉姓男子去年初不捨因案通緝女友被逮，在新北市三峽區駕車衝撞攔查警車成功脫逃，半個月後因案遭桃園警方緝獲，三峽警方借訊後依妨害公務罪嫌函送新北地檢署，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽警分局。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警分局。圖／聯合報系資料照

女友 妨害公務

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