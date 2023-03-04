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鄭文燦官邸設宴替林智堅助選？桃園地檢查無不法簽結

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

行政院副院長鄭文燦去年7月在桃園市長任內，於官邸設宴招待機場工會成員，當時代表民進黨參選桃園市長的前新竹市長林智堅也出席，引發國民黨質疑行政不中立，桃園市議員詹江村與梁維超更向桃園地檢署告發鄭涉嫌賄選，但檢方查無不法，日前簽結。

去年7月，鄭文燦遭爆料帶著林智堅逐桌敬酒，違反當時新冠肺炎疫情防治規範。鄭雖強調設宴地點並非餐廳，但說法未能止息質疑聲浪，又被爆料設宴地點是市長官邸，因此再被藍營指控涉嫌賄選。

詹江村與梁維超去年7月赴地檢署按鈴告發鄭文燦，指鄭文燦身兼林志堅競選總部主委，卻用公帑在官邸設宴，招待機場工會幹部，席間還與林一起尋求選舉期間支持，顯已違反公職人員選舉罷免法。

然而，桃園地檢署調查，全案查無相關證據證明鄭文燦有以市府公費支付餐宴替特定候選人造勢而違反選罷法情形，已於上個月底結案。

行政院副院長鄭文燦（右2）於桃園市長任內被控在官邸設宴替前新竹市長林智堅（右3）助選。桃園地檢署查無不法，日前簽結。記者陳俊智／翻攝
行政院副院長鄭文燦（右2）於桃園市長任內被控在官邸設宴替前新竹市長林智堅（右3）助選。桃園地檢署查無不法，日前簽結。記者陳俊智／翻攝

鄭文燦

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