鄭文燦官邸設宴替林智堅助選？桃園地檢查無不法簽結

行政院副院長鄭文燦去年7月在桃園市長任內，於官邸設宴招待機場工會成員，當時代表民進黨參選桃園市長的前新竹市長林智堅也出席，引發國民黨質疑行政不中立，桃園市議員詹江村與梁維超更向桃園地檢署告發鄭涉嫌賄選，但檢方查無不法，日前簽結。

去年7月，鄭文燦遭爆料帶著林智堅逐桌敬酒，違反當時新冠肺炎疫情防治規範。鄭雖強調設宴地點並非餐廳，但說法未能止息質疑聲浪，又被爆料設宴地點是市長官邸，因此再被藍營指控涉嫌賄選。

詹江村與梁維超去年7月赴地檢署按鈴告發鄭文燦，指鄭文燦身兼林志堅競選總部主委，卻用公帑在官邸設宴，招待機場工會幹部，席間還與林一起尋求選舉期間支持，顯已違反公職人員選舉罷免法。