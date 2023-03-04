機車後載工業電扇違規超載 經警攔檢男酒駕栽跟頭
60歲的胡姓男子在機車後座綑綁工業用電風扇，後座機車扇葉甚至高於肩部，明顯違規超載，昨行經台南北區北門路段時遭台南市警五分局員警攔下，發現他面有酒容，對談時也散發陣陣酒氣，經酒測後超標，涉公共危險罪嫌送辦。
警方調查，胡男中午在南區工地喝了2瓶酒，傍晚騎車到安平區的公司簽下班，再從安平欲騎往北區的住家。他騎乘路線橫跨台南市區，一路上大型風扇掛載在機車後座，引起其他騎士注意，行經北區北門路段時遭五分局實踐派出所員警攔查。
台南市警五分局指出，為了防止酒駕肇事，昨天起至7日期間同步取締酒後駕車專案，首日即連續查獲6件酒駕案件，分別依法開單扣車，或依涉公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方提醒，民眾不要忽略「不自覺酒駕」的警覺，部分民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。請選擇代客駕車或搭乘計程車，千萬不要有任何的僥倖心理，以保障自己和其他用路人的安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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