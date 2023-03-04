坐安官被查哨抓到睡覺 屏東志願役軍人遭判3月

一名張姓志願役軍人於去年6月凌晨在軍中擔任軍械室安全士官時，因身體疲勞精神不濟，不顧職務在身，竟趴在桌上熟睡，遭查哨人員巡哨時發現，陳報單位查處，屏東地方法院依陸海空軍刑法第34條第1項廢弛職務罪，判張男3月，得易科罰金。

張姓志願役軍人於2019年7月3日入伍，在屏東縣萬巒鄉萬金營區陸軍機械化步兵第三三三旅服役，是二營戰車連上兵，他於去年6月29日凌晨12點至隔日2點左右，奉命擔任聯兵二營聯合軍械室安全士官，負責處理夜間單位安全事宜，不料執勤時竟找周公下棋。

2名查哨人員於同日凌晨1點左右至該哨所查哨時，未見張男出來進行口令驗證，入內查看發現他趴在安全士官桌上睡覺，依規陳報相關單位查處，函送屏東憲兵隊偵辦。