走私154隻品種貓害安樂死 寵物業者供出走私細節獲緩刑

新北市籍「順發886號」漁船走私154隻高貴品種貓來台，於上岸前被海巡人員查獲，由於貓咪未經檢疫，上岸後依程序「賜死」，高雄地方法院審結，涉案6人依準私運管制物品進口罪判刑8月至1年8月有期徒刑，其中寵物繁殖業者林政龍，因坦承犯行加上配合偵辦，供出全案走私分工細節，法官另宣告緩刑4年，應支付30萬元給國庫。

檢警查出，曾任海巡署隊員的張芳溢與從事水產批發的業者鄭常嘉、寵物繁殖場業者林政龍合謀，由鄭提供資金，張則籌畫走私路線，先以每月15萬租下「順發886號」，聘請林姓船長、高姓輪機長及3名外籍漁工，再請同案的郭閔豪負責進行船艙改造工程，將船艙打造成適合品種貓活動的房間。

當時專案小組偵辦時，發現林政龍與郭閔豪的對話紀錄中，林還曾交代郭改造船艙時，要把「3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，郭男將改造完成的船艙照片，傳給林政龍等人，確認改裝細節有遵照林的指示。

「順」出海前，為了躲避海巡單位查緝，林姓船長還駕船先赴基隆正濱漁港，將數百公斤漁獲搬運至船上，以便未來返港後，可以做為漁船出海捕魚的「證據」。

2021年8月14日，「順發886號」從基隆八斗子漁船出海，行駛至澎湖外海後，與大陸籍漁船接頭，將154隻品種貓接駁至船上，19日「順」船行駛至台南安平外海時，被海巡攔截，押返回高雄港後，在船上密艙找到這批走私來台的緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等高貴品種貓，總值高達600萬元。

由於大陸為狂犬病疫區，依法規活體貓隻入台後，難逃安樂死下場，最終這批品種貓依法「賜死」引爆貓奴怒火，府院高層甚至多次舉行記者會，說明撲殺必要性滅火。

雄檢偵辦後，認為張芳溢、鄭常嘉等人不思以正當途徑獲利，竟私運進口來自中國的未檢疫品種貓，且數量達154隻，完稅價格為196萬2363元，將涉案9人依違反懲治走私條例等罪起訴，建請法院從重量刑。

高雄地院審理時，張芳溢、鄭常嘉、郭閔豪等人否認走私，還將罪責推給林政龍，稱不知道林政龍會將漁船拿去走私品種貓；但法院審理時，林將走私計畫全盤托出，將張、鄭、郭等人在走私案中扮演的角色詳實描述。