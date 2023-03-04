譙所長垃圾、沒懶趴 警員稱不碰法律底線...遭判刑確定

台中施姓警員不滿所長管理在臉書稱他「垃圾」、「沒懶趴」，施主張評論公眾事物有言論自由，一審以情緒性謾罵依公然侮辱罪判他拘役20日，施不服上訴，二審也認為台語懶趴指男性陰囊，辱罵有沒擔當之意，顯是對人格輕蔑、侮辱，認為施上訴無理由，判處駁回，全案確定。

施員任職第5分局時，曾因在深夜大量開騎樓違停，單月就高達400件引發反彈，後又因考核不佳遭調職出面開記者會控訴遭「懲罰性調動」。

檢方起訴指出，施男（30歲）於第5分局水湳派出所因不滿紀姓所長管理，2021年11月16日以臉書「白嵐曉」帳號，PO文說「我就說這個所長所做所為跟垃圾一樣」，並以＃符號標記說「我就是講紀OO」揭露該所長姓名，去年3月12日因換季制服問題，說「異於常人沒懶趴的主管」。

台中地院一審時，施坦承發文但矢口否認公然侮辱，辯稱都有具體載明評論事實，整個脈絡來看他是以善意目的針對具體事件發表合適評論，非隨意謾罵，就算用語尖酸刻薄，仍應受憲法言論自由保障，並舉大法官釋字第785號解釋理由書，主張警務人員健康屬憲法基本權一環。

施也說，他認為所長不讓同仁用餐的行為很低劣才說他跟垃圾一樣，另所長只為配合換季規定，很沒擔當，才說他沒懶趴；一審查，紀姓所長發現員警起班後40分鐘仍在所內吃早餐才要他提職務報告，施沒還原經過就以「跟垃圾一樣」混入個人情感，以公開貼文謾罵所長。

一審也發現，所長有視氣溫調整制服樣式，施在臉書除侮辱所長像垃圾，還說「下班後又寫了申訴書申訴所長，反正我早就抱好年年考績不要的決心」、「我就是每年花兩萬塊買一整年的快樂」，「我就讓他看看我能在不碰觸法律底線的狀況下，嘴巴多嗆多賤」。

一審認為，施身為警察，理當知法守法，只因不滿所長管理就在臉書公然侮辱，且犯後否認，依2個公然侮辱罪各判他拘役10日、15日，應執行20日，得易科罰金。施男不服上訴，維持原主張理由否認犯行，認為一審判決知道他是評論，卻轉成對人格侮辱攻擊，認為有矛盾。

台中高分院二審認為，施稱所長「所作所為跟垃圾一樣」，客觀上已超越合理評論範圍並非適當，另施評論所長「沒懶趴」的主管，而台語「懶趴」是指男性陰囊，所以稱人沒懶趴，又有沒擔當、膽怯及無能意思，是對人格輕蔑、嘲諷的攻擊性言論。