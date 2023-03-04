不滿遭搜索控執法員偷萬元名表 法官將人定罪還警清白

高雄38歲吳姓男子因不滿遭警搜索，誣告員警藉搜索偷走要價6萬的機械表，貼文嗆警又向媒體爆料此事；事後檢方調查，戳破吳男謊言；審理時，吳還在法庭上與警互嗆。法官認，吳男提無根據告訴，影響公權力，還可能造成大眾對警不信任，審理後，將他依法判刑10個月，不得易科罰金。

起訴書指，吳男因妨害公務等案，於2021年7月28日下午6時許，遭檢調搜索，當時扣得iPhone、三星手機各一支、毒品吸食器及安非他命殘渣袋。

吳男因遭搜索感到不滿，明知沒市值6萬元的豪利士（Oris）牌機械表，4天後，竟到六龜分局義寶派出所，對當時執行搜索的6名員警提出竊盜告訴，誣指表遭搜索時被偷。

吳並未因此罷休，還在臉書社團貼文，嗆其中一名員警，「你要就說嘛幹嘛用偷的呢！衝完我手表就不見了順手牽羊喔」，還附上報案三聯單，並向媒體爆料此事；甚至誣指員警自行解開手機密碼，刪除雲端備份照片，另提妨害電腦使用罪告訴。

警詢、偵訊時，吳男說法多變，先是說手表是從台中當鋪購得，後又說是老闆送的，還指表在高雄市鐘表行保養過2次。檢警勘查相關盒子、保證書、發票等都與物品不同，又查出，沒有保養手表紀錄，戳破吳謊言，認涉嫌誣告、加重誹謗等罪，被檢方依法起訴。

法官認為，吳男只因不滿遭搜索，就對執法員警提出無根據告訴，對公權力影響甚大，還在臉書貶低員警名譽，此舉也可能造成社會大眾對警方不信任，不宜輕縱。