台東男子想開快車變造車牌躲測速 遭判2個月徒刑
台東林姓男子為規避測速照相，竟異想天開將車牌用絕緣膠帶包裹泡棉膠方式把英文字母變造，警方巡邏查核車牌牌有異，當場攔查，詢問後依行使變造特種文書罪送辦，案經檢察官起訴，法院審結判處2個月有期徒刑，可易科罰金。
判決書指出，去年10月19日晚間，林男駕駛自小客車行經太麻里鄉省道台11線175.5公里北上車道旁一條產業道路時，被巡邏警方以警用電腦查核車牌，發現車牌與車體、廠牌型號不符，立即攔查，並將人車帶回派出所進一步調查。
警方發現林男所駕駛車牌英文字母原為「BLF-○○○○」，竟用絕緣膠帶包裹泡棉膠方式貼為變造貼為「BEE-○○○○」，明顯已觸犯行使變造特種文書罪，林男警詢時辯稱自己喜歡開快車，但擔心被測速舉發，才會變造車牌規避。
案經檢察官偵結起訴，法院審理時，林男坦承犯行，法官認為林男僅貪圖開快車，變造車牌並行使之，足以生損害於監理機關對於車籍管理之正確性，所為實有不該，判處有期徒刑2個月，如易科罰金，以一千元折算一日，車牌沒收。
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