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高雄酒客敬酒險衝突 男子激動稱沒錯警方一查完了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市新興區某酒吧今天凌晨出現酒客糾紛，許姓男子與旁桌酒客起口角，雙方劍拔弩張，險些發生衝突；警方據報到場，許情緒激動，一再聲稱他們沒錯，但員警一查他的身分，發現他涉公共危險罪嫌通緝中，押解他歸案。

據了解，今天凌晨2時15分許，許姓男子（26歲）與張姓（20歲）、蔡姓（25歲）在高雄市新興區中正三路某酒吧喝酒，疑與旁桌酒客敬酒發生口角，有人擔心雙方衝突趕緊報警。

警方快打部隊到場，未發現衝突場面，也沒人受傷，盤查所有在場人，許姓男子突然情緒激動，一再聲稱他們沒錯，但是，員警卻查出他涉酒駕案件，正由高雄地檢署發布通緝，令他啞口無言。

員警要逮捕許姓男子之際，他2名朋友也情緒激動，警方便將3人全帶回派出所保護管束。警方表示，經查訪店家並調閱現場監視錄影畫面，確認現場沒發生肢體衝突，僅許姓男子等人與旁桌酒客敬酒過程發生口角。

警方今天凌晨據報酒吧有酒客衝突，趕到場發現通緝犯。圖／讀者提供
警方今天凌晨據報酒吧有酒客衝突，趕到場發現通緝犯。圖／讀者提供

通緝 高雄市 酒駕

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