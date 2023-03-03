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普悠瑪事故定讞 台鐵：強化司機員訓練、落實檢修

中央社／ 台北3日電

台鐵第6432次普悠瑪列車翻覆釀18人死亡，全案今天定讞，司機員尤振仲維持一審、二審判刑4年6月。交通部及台鐵都表示尊重司法判決，台鐵說，持續強化司機員訓練並落實列車檢修。

台鐵說，普悠瑪事故後，已針對事故調查原因，修訂相關作業規定並加強司機員訓練，落實精進車輛維修保養作業等，未來將持續相關改善措施。

例如，台鐵修訂「司機員出入庫檢查標準作業程序」，並增訂「動力車司機員出庫檢點表」，使司機員於整備車輛時能逐項確認各設備的功能有無異常並留存紀錄備查。

台鐵也修訂「列車自動防護（ATP）及限速備援系統使用要點」，規定ATP隔離後應限速每小時60公里以下速度運轉列車，確保行車安全。同時，嚴格要求司機員行駛中遇有設備故障時，應立即停車通報調度員，並嚴禁無故擅自關閉系統及加重懲處規定，也要求各機務段幹部隨車考核及列入機班在職訓練教材及測驗。

台鐵也檢討修訂車輛發生頻率較高的異常態樣及相對應故障排除辦法，編修故障排除手冊，並已參考捷運及高鐵，訂定動力車檢修完工證明。

台鐵說，目前正逐步建立一套車輛維修管理資訊系統（MMIS），以輔助加強檢修作業品質與效率控管。另結合學研單位推動維修備品國產化，提升技術自主能力。

台鐵 普悠瑪

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