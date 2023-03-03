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萬丹六旬翁無照騎車撞人丟2千後肇逃 稱：害怕被開單

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣萬丹鄉前天晚間發生兩部機車相撞的肇逃事故，其中一名吳姓騎士左手擦傷，不料對方丟下一句「私下和解」，隨即騎車離開現場，到場協助受傷吳男的家人，用手機錄下肇逃證據；逃逸的歐姓騎士到案說明，稱因無照駕駛害怕遭罰，才會離開現場，被依刑法第185-4條函送偵辦。

這起事故發生於本月1日晚間9點15分左右，64歲歐姓男子騎車行經萬丹鄉萬丹路一段與萬壽路二段十字路口時，與另一名28歲吳姓騎士發生碰撞，造成後者左手擦傷。案發當下，歐男表示私下和解，但吳男堅持報警，未料他跳上機車，安全帽都沒戴，在警方到場前逕自離去。

吳姓騎士家屬到場協助時，發現歐男渾身酒氣，指控對方「酒駕還大言不慚，說要拿2千元打發家人直接了事 」，見他騎車逃逸，立即拿出手機錄下，氣憤至臉書社團發文並報警。

警方獲報到場，發現遭撞吳姓騎士左手擦挫傷，送醫無大礙，事後未提告，另通知歐男到案說明，他坦承與人發生擦撞，聲稱因無照駕駛，害怕被開單才會離開。

警方指出，歐男駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸，依刑法第185-4條第1項，將肇逃男子函送偵辦。

屏東縣萬丹鄉六旬老翁無照騎車撞人丟2千肇逃。圖／楊亭瑜提供
屏東縣萬丹鄉六旬老翁無照騎車撞人丟2千肇逃。圖／楊亭瑜提供
屏東縣萬丹鄉吳姓騎士與六旬無照老翁相撞，造成左手擦傷，前輪上土除受損。圖／屏東縣警分局提供
屏東縣萬丹鄉吳姓騎士與六旬無照老翁相撞，造成左手擦傷，前輪上土除受損。圖／屏東縣警分局提供

肇逃 萬丹

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