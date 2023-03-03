首件國民法官案再開庭 檢方見律師擬問「深受打擊」

全台首件國民法官案今於台中地院第2度開準備程序庭，檢辯一開始就調查候選國民法官資格擬定問題就有不少爭辯，公訴檢察官直言看完辯方20道題目「深受打擊」，因連他們也不會，審判長建議辯方以口語化、精簡方式調整，以利不同族群都能理解才符合國民法官精神，諭知4月14日再開庭。

該案國民法官案為，黃姓男子因愛慕施姓男子遭拒，涉嫌2度躲藏他家並持刀猛砍施致死，被訴殺人、侵入住宅罪嫌；台中地院承審後現於準備程序階段，僅由受命法官1人審理，其後選任程序結束，進入審理時才會有國民法官上場。

國民法官選任辦法第6條規定，法院為調查候選國民法官是否不具積極資格，或具消極資格，得於選任期日前，先行擬定預定詢問候選國民法官問題，並與檢察官及辯護人確認及整理問題內容。

中院今下午3點開第2次準備程序庭，審判長兼受命法官唐中興表示，辯方所擬的20道題目用詞較專業、內容長，非法律專業者也能理解，唐舉例，裡頭提到達爾文社會論「適者生存，不適者淘汰」等，搞不好連他都不太知道，應考量普遍民眾理解力，及國民法官就問題消耗能力。

唐中興也說，抽選國民法官對象廣，不一定都是社會菁英，辯方問題多有學術性質，希望在不改變問題核心下，用更口語、淺白方式讓更普羅大眾都能理解。

台中地檢署今同樣由3名公訴檢察官蒞庭，檢察官張凱傑直言，看完辯方擬的問題讓他們「深受打擊」，因連他們3位都不會回答，問題真的好長也無鑑別度，且裡頭還有刺探隱私，以及就性向、精神狀況等侮辱性用語，要辯方依國民法官選任辦法第9條規定調整問題。

檢方另就將黃男精神鑑定表示不反對，但否定需做量刑前社會鑑定，張凱傑表示量刑是法院權利，並呼籲「法院非醫院」，國民法官宗旨就是希望判決接地氣，量刑不應丟給醫院決定，另也考量黃男立場，認為他是活生生社會人非調查客體，若做社會調查所有隱私將於法庭活生生被揭露。

黃男辯護律師李宣毅表示，針對問券問題團隊回去後會再行討論修正調整；另名辯護人黃致豪說，量刑對被告利害有重大影響，在維護被告權益下應做全面妥適鑑定，不同意檢方意見。

今開庭另就審前會議檢、辯是否到場討論，上次開庭唐中興曾告知法院硬體容納受限，需雙方透過電子設備觀看，辯方今同樣主張要到場，黃致豪也說，這是歷史性的一刻想參與。