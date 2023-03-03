林益世收賄6300萬元 最高法院撤銷發回更審理由出爐

前立委林益世13年前收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判刑4年10月，因最高法院刑事大法庭昨裁定民意代表運用職務或身分地位影響力，於議場外關說、請託或施壓，若具有公務活動性質、與職務密切關連，即構成貪汙治罪條例公務員職務受賄罪「職務上行為」，承審林益世案的最高法院刑事第七庭今依大法庭見解，撤銷更一審判決、發回台灣高等法院更審。

最高法院指出，林益世案件涉及法律爭議已經大法庭統一見解，更一審判決認定林關說、請託及施壓非屬民代職務上行為，不僅有違大法庭裁定意旨，且就林究竟是運用職權關係，或豐沛的地方勢力及政黨關係來發揮影響力，事實記載與理由說明互相歧異，有適用法則不當及理由矛盾的違誤。

最高法院表示，更一審判決未審酌說明、釐清林益世是否明知違反利益衝突迴避法規定，及憑藉職權關係對中鋼公司、中聯公司高層人事選派的影響力，來關說、請託或施壓，能否算是林利用職權機會或身分而為影響？此攸關林是否成立貪汙治罪條例非主管或監督事務圖利罪，影響認定所犯罪名及適用法律的基礎，調查未盡及理由欠備。

再者，更一審認定林益世請託、施壓行為不屬於立法委員職務上行為等說明，與證人所述情節不合；另更一審認為林益世假借職務上權力及機會，故意犯恐嚇得利犯行的事實，與起訴基本事實同一，只有起訴法條有異，除未依法變更起訴法條，逕自改論公務員假借職務恐嚇得利罪，又就起訴罪名不另為無罪諭知，難謂適法。

承審庭認為，更一審判決違背法令，影響事實的認定，無從自為裁判，有撤銷發回更審的必要性。

林益世2010年擔任立委及國民黨政策會執行長，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，事後收下陳給的6300萬元，一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判5年6月徒刑，二審認定林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，依公務員違背職務收賄罪，重判12年徒刑，但判決被最高法院撤銷，發回更審。