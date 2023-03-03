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正妹臉書常被尋芳客私訊「有按摩嗎」 竟是買柴犬惹禍

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

柴犬示意照。圖／ingimage
柴犬示意照。圖／ingimage

新北市一名面容姣好的女子，前年起常在臉書上接到尋芳客詢問「有做色情按摩嗎」，調查卻發現竟是之前買柴犬的陳姓犬舍老闆，盜用她的聯繫方式與照片貼到情色交流區；雖然兩人已和解，但因陳姓老闆否認犯罪，新北地方法院依違反個資法判處3月徒刑，得易科罰金。

檢方調查，女子曾向陳姓老闆購買柴犬，留下個人資料，未料陳姓老闆在前年9月間，以個人臉書帳號在臉書社團「按摩SPA個工交流區」內張貼女子的臉書帳號、連絡電話、姓氏、地址，還附上她的自拍照，害女子不停接到尋芳客詢問「有在做色情按摩嗎」。

女子說，她因不堪其擾，詢問尋芳客才知自己個資被發到臉書社團，她見發布人姓名與陳姓老闆相同，便打電話詢問，還好心提醒陳姓老闆臉書可能被盜用，陳姓老闆卻支吾其詞，講完電話後立刻刪掉貼文，卻在隔天另貼一則貼文，讓女子氣得報警處理。

法院審理時，陳姓老闆否認犯罪，稱臉書帳號曾借給助理使用，但女子指證歷歷，加上陳姓老闆坦承帳號是他本人使用，沒有收到臉書「安全機制」通知，也沒將手機交給他人，合議庭綜合證據判斷，不採信陳姓老闆說法，考量兩人以9萬和解，依違反個資法判處3月徒刑。

新北市一名販售狗隻的犬舍陳姓老闆，將之前向他買狗的正妹顧客個資貼到尋芳客社團，害正妹常被尋芳客詢問騷擾，被新北地方法院依個資法處3月徒刑。聯合報系資料照
新北市一名販售狗隻的犬舍陳姓老闆，將之前向他買狗的正妹顧客個資貼到尋芳客社團，害正妹常被尋芳客詢問騷擾，被新北地方法院依個資法處3月徒刑。聯合報系資料照

按摩 個資 柴犬

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