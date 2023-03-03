正妹臉書常被尋芳客私訊「有按摩嗎」 竟是買柴犬惹禍

柴犬示意照。圖／ingimage

新北市一名面容姣好的女子，前年起常在臉書上接到尋芳客詢問「有做色情按摩嗎」，調查卻發現竟是之前買柴犬的陳姓犬舍老闆，盜用她的聯繫方式與照片貼到情色交流區；雖然兩人已和解，但因陳姓老闆否認犯罪，新北地方法院依違反個資法判處3月徒刑，得易科罰金。

檢方調查，女子曾向陳姓老闆購買柴犬，留下個人資料，未料陳姓老闆在前年9月間，以個人臉書帳號在臉書社團「按摩SPA個工交流區」內張貼女子的臉書帳號、連絡電話、姓氏、地址，還附上她的自拍照，害女子不停接到尋芳客詢問「有在做色情按摩嗎」。

女子說，她因不堪其擾，詢問尋芳客才知自己個資被發到臉書社團，她見發布人姓名與陳姓老闆相同，便打電話詢問，還好心提醒陳姓老闆臉書可能被盜用，陳姓老闆卻支吾其詞，講完電話後立刻刪掉貼文，卻在隔天另貼一則貼文，讓女子氣得報警處理。