國泰洋酒負責人勾結47酒店逃稅8億 檢164萬字11巨冊起訴

台中知名酒商國泰洋酒負責人劉榮祺涉嫌金錢豹、金麗都系列等47間酒店勾結，以俗稱「跳開發票」手段隱匿最高25%稅額，檢調1月大規模搜索、密集偵辦查帳，發現漏報逃匿稅額近8億元，檢方今第一波偵結依逃漏稅、商業會計法起訴劉、6間酒店業者，光起訴書多達11冊、164萬多字。

劉榮祺1月遭搜索被聲押獲准，新聞曝光後公司也發聲明表示「坦承錯誤，引以為戒」，並承諾全面配合偵辦，最後也鄭重向社會大眾致歉。檢方偵查中也向法院聲請停止羈押，劉2月16日由律師、家屬繳納天價1億元交保金後，從看守所獲釋放。

台中地檢署指出，全案經特殊經濟犯罪防制專組檢察官周佩瑩、重案支援中心檢察官黃裕峯等10多人組成專案小組共同偵辦，而辦案團隊耗時1個月，光是撰寫的起訴書就多達3348頁、164萬5887字，總共編成11本巨冊。

檢方說，1月連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店發動兩波大規模搜索，查獲國泰洋酒2016年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區金錢豹、金麗都等多達47家酒店，共同隱匿各酒店營業場所銷售額，統計高達22億7521萬1320元。

檢方會同財政部中區國稅局，經查核認定以特種飲食業的營業稅稅率25%計算，被查獲的47家酒店一共逃漏「營業稅」稅額5億6880萬2830元、「營利事業所得稅」稅額2億1022萬9526元，犯罪所得總共7億7903萬2356元。

檢方經密集偵查、提訊被告並偵訊數十位酒店業者、 經理、會計，以及持續11天和國稅局團隊密集查帳後，今日完成第一階段偵結，依違反商業會計法第71條第1項填製不實會計憑證、稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、金麗都等6間酒店共25人。

檢方同時向法院聲請宣告沒收金悅富、儷晶皇宮、金麗都系列酒店業者、負責人犯罪所得共6億9874萬6872元。而國泰洋酒負責人劉榮祺則已經在偵查中自動繳交犯罪所得8028萬5484元。