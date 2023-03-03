他用小孩手機偷看「前妻＆男人」合照 違反個資法判3月

柯姓男子與盧姓女子離婚，盧女拿手機給小孩用，柯幫忙手機充電時，偷看並翻拍前妻與男子的合照；台北地院審理，依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪判柯有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

盧女2019年對柯提離婚訴訟，2020年11月判准，離婚後雙方分居，盧女將一支設有密碼的手機交給小孩用；2021年2月小孩與柯同住，柯趁幫小孩手機充電時，偷看到盧女與男性友人出遊的照片。

柯翻拍照片，2021年3月對離婚判決聲請再審，除將照片作遞狀的附件，也將照片傳給盧女的妹妹，盧女收到法院資料，對柯提告。

柯說，他在婚姻中盡心盡力，盧女外遇卻隱瞞，他蒙受不公平判決，因無意間發現盧女外遇，為了維護自己權益才翻拍、蒐證。

法官認為，柯雖然辯稱翻拍照片不違法，不過，就算盧女確有外遇而侵害了柯的配偶權，柯可以向盧女請求民事賠償，還是不代表柯可以違反刑法、犯罪的手段取得證據或行使權利。

柯又說，發現盧女外遇的證據後，「任何一人處於與我相同之處境，均難以期待停止滑動手機、不去確認外遇事實」，他有阻卻責任的事由。

法官卻認為，隱私權益發為社會重視的今天，尊重他人手機內資料的隱私，是任何具有正常智識、社會經驗的人應遵守之理，柯對盧女婚姻中的忠誠起疑，即瀏覽手機相簿，對盧女隱私侵害甚鉅。